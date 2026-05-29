A agenda oficial reuniu autoridades municipais, estaduais e lideranças regionais em compromissos realizados ao longo do dia

publicado em 30/05/2026

Cerimônia de entrega das 185 casas do Conjunto Habitacional “Thui Seba” Foto: Assessoria

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve nesta sexta-feira (29) em Votuporanga, onde entregou 185 casas populares e participou do lançamento da pedra fundamental do novo Hospital Materno-Infantil da Santa Casa de Votuporanga, obra estimada em aproximadamente R$ 50 milhões. A agenda oficial reuniu autoridades municipais, estaduais e lideranças regionais em compromissos realizados ao longo do dia.O primeiro compromisso do governador foi uma entrevista concedida à rádio, onde destacou a importância da visita e das ações desenvolvidas no município. “É uma honra estar aqui em um dia de agendas relevantes, um dia que entregamos habitação, e não é qualquer habitação que proporciona um desfavelamento, são pessoas que moravam em habitações precárias, e que vão sair e ir para suas casas. Isso representa segurança e dignidade”, afirmou Tarcísio.Ainda no período da manhã, o governador esteve no Conjunto Habitacional “Thui Seba”, localizado na região Sul da cidade, onde participou da entrega das unidades habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU). O empreendimento contempla 185 casas e integra o projeto de desfavelamento da região Sul de Votuporanga, beneficiando famílias dos bairros Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton.O conjunto habitacional foi construído em uma área de aproximadamente 77 mil metros quadrados, doada pela Prefeitura de Votuporanga, e conta com infraestrutura completa, incluindo rede de água e esgoto, drenagem, energia elétrica, pavimentação e urbanismo.Já no período da tarde, Tarcísio participou do lançamento da pedra fundamental do novo Hospital Materno-Infantil da Santa Casa de Votuporanga, que está sendo construído em área anexa à Santa Casa de Votuporanga, localizada na rua Osvaldo Padovez, no bairro Parque Saúde.O novo hospital terá cerca de 8 mil metros quadrados de construção, distribuídos em quatro pavimentos, e capacidade para 104 leitos. Entre os serviços previstos está a implantação de uma UTI Pediátrica com dez leitos, estrutura inédita na região voltada ao atendimento intensivo infantil.As obras da nova unidade hospitalar já foram iniciadas e a previsão inicial de inauguração é abril de 2028. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 50 milhões, com recursos do município e do Governo do Estado, sob gestão da Santa Casa.O governador ressaltou a importância regional do novo equipamento de saúde. “O hospital será uma benção aqui e vai tirar a pressão do nosso Hospital de Base lá de Rio Preto. É um equipamento que vai ajudar toda a nossa região Noroeste, que vai alcançar uma série de municípios”, declarou Tarcísio.Em Votuporanga, o governador foi recepcionado pelo prefeito Jorge Seba, vereadores, secretários municipais e lideranças de diversos setores. Em sua comitiva, Tarcísio esteve acompanhado por secretários estaduais e lideranças políticas, entre elas os deputados estaduais votuporanguenses, Carlão Pignatari e Danilo Campetti.Entre outras lideranças que acompanharam o governador durante a agenda em Votuporanga estavam Silvio Vasconcellos, diretor de Engenharia e Obras da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), e o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva.