Eventos e comemorações disputam a atenção do consumidor; especialista alerta que tentar abraçar tudo pode comprometer vendas e identidade da marca
Foto: Sebrae
Junho sempre foi um dos meses mais movimentados para o comércio brasileiro. Em 2026, porém, o calendário ganhou um ingrediente extra: a Copa do Mundo. Entre vitrines românticas, bandeirinhas coloridas e promoções verde-amarelas, pequenos negócios enfrentam um desafio cada vez mais comum: como aproveitar tantas datas comerciais com estratégia?
Leliane Petrocelli, analista de negócios do Sebrae-SP, explica que o segredo não está em participar de todas as campanhas, mas em entender quais delas realmente conversam com o perfil do negócio e do cliente.
“Quem tenta focar em tudo acaba não focando em nada. O empreendedor precisa analisar quem é o seu público, qual é o posicionamento da marca e quais datas fazem sentido para aquele tipo de negócio”, disse.
A combinação de Dia dos Namorados, Copa do Mundo e festas juninas cria um cenário considerado atípico para o varejo e os serviços. Tradicionalmente, o Dia dos Namorados concentra as ações na primeira quinzena do mês, enquanto as festas juninas ganham força após o dia 13 de junho, especialmente em torno de São João. Neste ano, a Copa surge como um terceiro elemento no meio do calendário, exigindo ainda mais organização das empresas.
Ela diz que uma forma prática de estruturar as campanhas é dividir o mês em períodos estratégicos e direcionar a comunicação conforme cada momento. A recomendação é trabalhar uma data por vez e priorizar ações específicas ao longo das semanas, em vez de misturar todas as campanhas simultaneamente.
Leliane também alerta para um erro frequente entre pequenos empreendedores, que é investir em decorações, promoções e ações que não têm conexão com a essência do negócio. Em vez de fortalecer a marca, a tentativa de seguir todas as tendências pode causar desgaste de imagem e desperdício financeiro.
“Entrar na trend não pode ser mais importante do que manter a coerência da marca. O consumidor percebe quando a campanha não faz sentido para aquele negócio”, completou.
A especialista destaca que, na prática, a estratégia varia conforme o setor. Restaurantes, por exemplo, conseguem dialogar com as três datas ao mesmo tempo, podem criar jantares especiais para casais, transmissões de jogos da Copa e cardápios típicos juninos. Já uma loja esportiva pode unir o clima romântico ao universo do futebol, oferecendo produtos voltados tanto para presentes quanto para torcedores.
A analista cita ainda que criatividade pesa mais do que grandes investimentos. Kits temáticos, promoções combinadas, cardápios adaptados e campanhas digitais segmentadas ajudam a movimentar as vendas sem elevar significativamente os custos.
“Criatividade é a palavra-chave do empreendedor. Muitas vezes, o mesmo produto pode atender diferentes campanhas, dependendo da forma como ele é apresentado”, explicou.
O atendimento personalizado também ganha protagonismo. Em vez de depender apenas de anúncios pagos, Leliane recomenda que empresas utilizem redes sociais e canais diretos para se aproximar dos clientes com convites, promoções e ofertas segmentadas.
“Pet shops podem apostar em kits temáticos, roupas para animais e promoções juninas. Oficinas mecânicas podem criar ações ligadas à Copa do Mundo. Sex shops podem unir presentes românticos com referências ao futebol ou às festas típicas”, disse.
Para a analista, uma campanha com estratégia eficiente está justamente no planejamento. “Para aproveitar o calendário comercial, é preciso gerar conexão verdadeira com o consumidor. Não basta vender. O empreendedor precisa criar desejo, fortalecer relacionamento e entregar uma experiência que faça sentido para o cliente e para a marca”, conclui.