Eventos e comemorações disputam a atenção do consumidor; especialista alerta que tentar abraçar tudo pode comprometer vendas e identidade da marca

publicado em 29/05/2026

Foto: Sebrae

Junho sempre foi um dos meses mais movimentados para o comércio brasileiro. Em 2026, porém, o calendário ganhou um ingrediente extra: a Copa do Mundo. Entre vitrines românticas, bandeirinhas coloridas e promoções verde-amarelas, pequenos negócios enfrentam um desafio cada vez mais comum: como aproveitar tantas datas comerciais com estratégia?Leliane Petrocelli, analista de negócios do Sebrae-SP, explica que o segredo não está em participar de todas as campanhas, mas em entender quais delas realmente conversam com o perfil do negócio e do cliente.“Quem tenta focar em tudo acaba não focando em nada. O empreendedor precisa analisar quem é o seu público, qual é o posicionamento da marca e quais datas fazem sentido para aquele tipo de negócio”, disse.A combinação de Dia dos Namorados, Copa do Mundo e festas juninas cria um cenário considerado atípico para o varejo e os serviços. Tradicionalmente, o Dia dos Namorados concentra as ações na primeira quinzena do mês, enquanto as festas juninas ganham força após o dia 13 de junho, especialmente em torno de São João. Neste ano, a Copa surge como um terceiro elemento no meio do calendário, exigindo ainda mais organização das empresas.Ela diz que uma forma prática de estruturar as campanhas é dividir o mês em períodos estratégicos e direcionar a comunicação conforme cada momento. A recomendação é trabalhar uma data por vez e priorizar ações específicas ao longo das semanas, em vez de misturar todas as campanhas simultaneamente.Leliane também alerta para um erro frequente entre pequenos empreendedores, que é investir em decorações, promoções e ações que não têm conexão com a essência do negócio. Em vez de fortalecer a marca, a tentativa de seguir todas as tendências pode causar desgaste de imagem e desperdício financeiro.“Entrar na trend não pode ser mais importante do que manter a coerência da marca. O consumidor percebe quando a campanha não faz sentido para aquele negócio”, completou.A especialista destaca que, na prática, a estratégia varia conforme o setor. Restaurantes, por exemplo, conseguem dialogar com as três datas ao mesmo tempo, podem criar jantares especiais para casais, transmissões de jogos da Copa e cardápios típicos juninos. Já uma loja esportiva pode unir o clima romântico ao universo do futebol, oferecendo produtos voltados tanto para presentes quanto para torcedores.A analista cita ainda que criatividade pesa mais do que grandes investimentos. Kits temáticos, promoções combinadas, cardápios adaptados e campanhas digitais segmentadas ajudam a movimentar as vendas sem elevar significativamente os custos.“Criatividade é a palavra-chave do empreendedor. Muitas vezes, o mesmo produto pode atender diferentes campanhas, dependendo da forma como ele é apresentado”, explicou.O atendimento personalizado também ganha protagonismo. Em vez de depender apenas de anúncios pagos, Leliane recomenda que empresas utilizem redes sociais e canais diretos para se aproximar dos clientes com convites, promoções e ofertas segmentadas.“Pet shops podem apostar em kits temáticos, roupas para animais e promoções juninas. Oficinas mecânicas podem criar ações ligadas à Copa do Mundo. Sex shops podem unir presentes românticos com referências ao futebol ou às festas típicas”, disse.Para a analista, uma campanha com estratégia eficiente está justamente no planejamento. “Para aproveitar o calendário comercial, é preciso gerar conexão verdadeira com o consumidor. Não basta vender. O empreendedor precisa criar desejo, fortalecer relacionamento e entregar uma experiência que faça sentido para o cliente e para a marca”, conclui.