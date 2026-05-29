185 famílias foram beneficiadas com casas próprias no Conjunto Habitacional “Thui Seba”, localizado na região Sul de Votuporanga

publicado em 30/05/2026

“Isso daqui é uma vitória para nós!”, destacou Luís, em conversa com a reportagem da rádio Cidade 94,7 FM Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPara milhões de famílias brasileiras, conquistar a casa própria representa muito mais do que adquirir um imóvel: é a realização de um sonho construído com esforço, esperança e planejamento. Ter um lar significa segurança, estabilidade e a oportunidade de proporcionar melhores condições de vida para toda a família, criando um ambiente de proteção, conforto e pertencimento. Nesta sexta-feira (29), 185 famílias foram beneficiadas com casas próprias no Conjunto Habitacional “Thui Seba”, localizado na região Sul de Votuporanga.A moradia também própria traz tranquilidade financeira a longo prazo, reduzindo a insegurança causada pelo aluguel e permitindo que as famílias construam um patrimônio para as futuras gerações.Em Votuporanga, uma das famílias beneficiadas pelas casas da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) é composta pelo casal Luís e Taís. “É um momento que estamos esperando há muitos anos”, revelou Luís, em conversa com a reportagem da rádio Cidade 94,7 FM.A entrega das casas contou com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do prefeito Jorge Seba, vereadores e secretários municipais. Silvio Vasconcellos, diretor de Engenharia e Obras da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), também esteve na ação. “Isso daqui é uma vitória para nós! Vamos pegar a chave para podermos entrar em casa e viver um sonho realizado. Estávamos esperando esse sonho há mais de 20 anos. Vamos mudar nesta quinta-feira”, contou Luís.