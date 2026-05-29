O governador falou sobre a questão durante entrevista à rádio Cidade FM

publicado em 30/05/2026

O governador falou sobre a questão durante entrevista à rádio Cidade FM (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve ontem em Votuporanga, onde entregou 185 casas populares e participou do lançamento da pedra fundamental do novo Hospital Materno-Infantil da Santa Casa de Votuporanga, obra estimada em aproximadamente R$ 50 milhões. A agenda oficial reuniu autoridades municipais, estaduais e lideranças regionais em compromissos realizados ao longo do dia.O primeiro compromisso do governador foi uma entrevista concedida à rádio, onde destacou a importância da visita e das ações desenvolvidas no município.Durante a entrevista na, Tarcísio respondeu sobre o pontilhão para a rodovia Péricles Bellini, na altura do km 125. O projeto tem como objetivo conectar o bairro Chácara das Paineiras à estrada vicinal Nelson Bolotário (popularmente conhecida como Subida da Morte) facilitando o acesso a bairros como Chácara das Paineiras, Pacaembu e adjacências.Questionado sobre o tema, ele respondeu: “Essa questão do quilômetro 125, a gente vai equacionar também, vamos estruturar aí um viaduto que seja moderno, que responda bem às questões de geometria, que proporcione um bom acesso e resolver essa questão desses 500 metros. Nós não vamos deixar 500 metros sem asfalto, pelo amor de Deus", falou.