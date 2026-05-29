Além de poder ser acompanhada presencialmente no plenário da Câmara Municipal, a sessão também será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube.

publicado em 30/05/2026

Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga realizará na segunda-feira (1º), a partir das 18h, a 19ª Sessão Ordinária de 2026. Na ocasião, os vereadores irão votar quatro projetos relacionados à denominação de vias públicas e alterações em legislações municipais. A reunião contará com a posse do engenheiro Glauber Lima, que assumirá a vaga deixada por Emerson Pereira, novo secretário municipal dos Direitos Humanos.Nilton Santiago, que era titular da pasta dos Direitos Humanos, passará a comandar a Secretaria de Relações Institucionais e Gabinete Civil.Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, Emerson Pereira explicou o motivo de aceitar novamente o convite para assumir a Secretaria de Direitos Humanos, pasta que já comandou anteriormente. “Eu aceitei ir para a secretaria porque por eu já ter uma trajetória de secretário por quase dez anos ocupando a secretaria. As pessoas mesmo falavam que eu tinha que voltar novamente para a secretaria, lá eu as ajudava, tinha um olhar mais atento, mais específico para atender a demanda das pessoas”, afirmou.Já Nilton Santiago deixa a Secretaria de Direitos Humanos para assumir a Secretaria de Relações Institucionais e Gabinete Civil. Segundo informou a Prefeitura, o secretário Edison Caporalin, que até então ocupava a Secretaria de Relações Institucionais, continuará contribuindo com a administração municipal, passando a integrar a equipe de Assessoria de Gabinete.Entre os projetos em pauta está a proposta que dispõe sobre a denominação da Rua Prof.ª Ana Paula Volpe Pereira, localizada no Jardim Vivendas II. O projeto é de autoria do vereador Marcio Braz.Também será votado o projeto que denomina a Rua Cleiton Alexandre Castro Negrini, conhecido como “Cleiton Robô”, localizada no Jardim Vivendas II. A proposta também é de autoria do vereador Marcio Braz.Os parlamentares ainda analisarão o projeto que altera a Lei nº 6.086, de 28 de novembro de 2017, que estabelece normas gerais para o serviço de interesse público de transporte individual de passageiros em veículo automotor de aluguel com taxímetro, mediante pagamento de tarifa estabelecida pelo poder público, referente ao serviço de táxi. A proposta é de autoria do Poder Executivo.Além de poder ser acompanhada presencialmente no plenário da Câmara Municipal, a sessão também será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube.