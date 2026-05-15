Foto: A Cidade
Em evento realizado na tarde desta sexta-feira (15), a Ação Entre Amigos de Votuporanga sorteou o ganhador do carro zero km, modelo Fiat Mobi. O vencedor foi João Lopes, morador de Nova Luzitânia, que conseguiu seu cupom no Centro Social. A entidade agora vai receber uma motocicleta zero km e vai decidir o que fazer com ela. No total, a campanha conseguiu arrecadar mais de R$ 750 mil.
A iniciativa permitiu que, a cada R$ 10 doados, o participante recebesse um cupom para participar do sorteio de um carro zero quilômetro. Todo o valor arrecadado permanece integralmente com a instituição escolhida pelo doador.
O valor arrecadado representa um aumento em relação aos anos anteriores. Foram R$ 397 mil em 2022, R$ 460 mil em 2023, R$ 613 mil em 2024 e R$ 700 mil em 2025