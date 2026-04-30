Ação gratuita promove palestras, orientações e aferição da pressão arterial para conscientizar sobre a prevenção da hipertensão

publicado em 02/05/2026

Unifev convida comunidade para participar da campanha “Maio, mês de medição” a partir do dia 4 (Foto: Unifev)

A Unifev inicia, no próximo dia 4 de maio, mais uma edição da campanha “Maio, mês de medição”, projeto de extensão do curso de Medicina voltado à conscientização sobre a importância do monitoramento da pressão arterial e da prevenção às doenças cardiovasculares. A programação segue até o dia 16 de maio, com atividades gratuitas abertas à comunidade.A iniciativa contará com palestras educativas no auditório “Prof. Antônio Seba”, no câmpus Centro, entre os dias 4 e 7 de maio, sempre no período noturno, a partir das 19h30, além de atendimentos presenciais na Concha Acústica de Votuporanga, no dia 9 de maio, das 8h30 às 12h30, com aferição da pressão arterial, contagem da frequência cardíaca, triagem para fibrilação atrial e orientações sobre hábitos saudáveis.Promovida em parceria com ligas acadêmicas dos cursos de Medicina, Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia, a campanha tem como objetivo alertar a população sobre os riscos da hipertensão arterial, considerada um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência renal.De acordo com a responsável pela atividade, Profa. Dra. Elizabeth do Espírito Santo Cestário, a proposta é ampliar o acesso à informação e incentivar o cuidado preventivo. “A hipertensão é uma condição silenciosa e, muitas vezes, descoberta apenas quando já trouxe consequências graves. Medir a pressão regularmente e adotar hábitos saudáveis são atitudes simples que podem salvar vidas”, destacou.O coordenador da Medicina Unifev, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, reforçou a importância da ação extensionista. “Além de aproximar a Instituição da comunidade, o projeto proporciona aos nossos estudantes vivência prática e contato direto com ações de promoção à saúde, fortalecendo a formação humanizada”, afirmou.Entre os temas abordados nas palestras estão nutrição e hipertensão, microbiota intestinal e doenças cardiovasculares, tabagismo, infarto, atividade física, arritmias cardíacas, hipertensão no idoso e álcool e pressão arterial.Local: Auditório “Prof. Antônio Seba”, Câmpus Centro, a partir das 19h304 de maio• Nutrição, álcool e hipertensão5 de maio• Tabagismo, DPOC e risco cardiovascular• Atividade física na hipertensão6 de maio• Adesão medicamentosa e sucesso terapêutico• Doenças cardiovasculares – papel da microbiota7 de maio• Reconhecendo o infarto: como agir?• Hipertensão no idoso: é diferente?Local: Concha Acústica de Votuporanga, das 8h30 às 12h30• 9 de maio