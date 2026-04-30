O evento acontece no recinto Maria Cavalin; A Cidade 94,7 FM é a rádio oficia da festa e realizará a cobertura completa do evento

publicado em 02/05/2026

Barões da Pisadinha encerram o evento com chave de ouro ao final da noite de amanhã Foto: Divulgação

A Festa do Peão de Valentim Gentil chega na sua última noite com a banda sensação do Brasil, Barões da Pisadinha. Também continuam as provas de rodeio da etapa master da PBR. A Cidade 94,7 FM é a rádio oficia da festa e realizará a cobertura completa do evento.

A entrada é gratuita, mas a organização pede a doação voluntária de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades assistenciais.

A etapa Master do PBR, o maior campeonato de montaria em touros do mundo, terá suas últimas provas neste sábado. Os 25 competidores estão em busca do prêmio maior de R$ 80 mil e pontuação válida para o ranking nacional.

Os peões irão enfrentar as máquinas de pulo das companhias Califórnia, Marcondes Maia (2M), Viais, Scatolin, Espinosa e 3P. As emoções das montarias serão narradas por Umberto Junior, Oscimar Custódio e Marco Cruz. Hoje também haverá a temida prova dos três tambores.

O evento faz parte das comemorações do aniversário de Valentim Gentil, que completa 83 anos no domingo. A realização é da empresa Empremix Produções, com produção do Clube de Eventos 03 de Maio e da Vale do Sol Eventos. A Prefeitura e a Câmara Municipal de Valentim Gentil apoiam a festa.

Camarotes

O evento tem entrada gratuita nos setores pista e arquibancadas. Já os camarotes podem ser adquiridos no Auto Posto Gentil, em Valentim Gentil.