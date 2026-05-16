Capacitações em Bolos e Tortas Doces e Cardápio Italiano oferecem qualificação profissional e novas oportunidades de renda

publicado em 18/05/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Estão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos de gastronomia em Votuporanga: Bolos e Tortas Doces e Cardápio Italiano. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Senac Votuporanga e disponibiliza 20 vagas voltadas à qualificação profissional e ampliação de oportunidades no mercado de trabalho.As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Senac Votuporanga https://www.sp.senac.br/senac-votuporanga . Os interessados devem ficar atentos aos pré-requisitos exigidos para cada formação.O curso será realizado na Pater Noster, localizado na rua Maranhão, nº 2.733, no bairro Cidade Nova. As aulas serão realizadas às quartas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30, com início previsto para 3 de junho e término em 2 de julho. As inscrições estão disponíveis on-line.Para participar, é necessário ter concluído o Ensino Fundamental II e possuir idade mínima de 18 anos. Durante as aulas práticas em laboratório, os alunos deverão utilizar calça, camisa de manga comprida e sapato fechado, conforme as normas sanitárias.Ao longo da capacitação, os participantes aprenderão técnicas de confeitaria, preparo e decoração de bolos e tortas, além de conteúdos relacionados à higiene e boas práticas na manipulação de alimentos, organização da cozinha, preparo de massas, recheios, cremes e coberturas. O curso também incentiva a criatividade e a apresentação final das produções.As aulas do curso de Cardápio Italiano serão ministradas na Paróquia Santo Expedito, localizada na rua Nicolau Pignatari, nº 2.971. Os encontros serão realizados às segundas e terças-feiras, das 19h às 22h30, com início previsto para 9 de junho e término em 1º de julho. As inscrições começam ao meio-dia do dia 20 de maio, também pelo site do Senac.Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e estar, no mínimo, cursando o Ensino Fundamental I. Assim como no outro curso, será obrigatório o uso de calça, camisa de manga comprida e sapato fechado durante as atividades práticas.A formação abordará técnicas essenciais da gastronomia italiana, incluindo preparo de massas, risotos, molhos e sobremesas tradicionais, além de métodos de cocção, armazenamento, elaboração de cardápios e harmonização entre alimentos e bebidas. O curso valoriza a prática e demonstra como a gastronomia alia técnica, criatividade e experiência à mesa.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-6700.