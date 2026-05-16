Capacitações em Bolos e Tortas Doces e Cardápio Italiano oferecem qualificação profissional e novas oportunidades de renda
Foto: Prefeitura de Votuporanga
Estão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos de gastronomia em Votuporanga: Bolos e Tortas Doces e Cardápio Italiano. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Senac Votuporanga e disponibiliza 20 vagas voltadas à qualificação profissional e ampliação de oportunidades no mercado de trabalho.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Senac Votuporanga https://www.sp.senac.br/senac-votuporanga . Os interessados devem ficar atentos aos pré-requisitos exigidos para cada formação.
Bolos e Tortas Doces
O curso será realizado na Pater Noster, localizado na rua Maranhão, nº 2.733, no bairro Cidade Nova. As aulas serão realizadas às quartas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30, com início previsto para 3 de junho e término em 2 de julho. As inscrições estão disponíveis on-line.
Para participar, é necessário ter concluído o Ensino Fundamental II e possuir idade mínima de 18 anos. Durante as aulas práticas em laboratório, os alunos deverão utilizar calça, camisa de manga comprida e sapato fechado, conforme as normas sanitárias.
Ao longo da capacitação, os participantes aprenderão técnicas de confeitaria, preparo e decoração de bolos e tortas, além de conteúdos relacionados à higiene e boas práticas na manipulação de alimentos, organização da cozinha, preparo de massas, recheios, cremes e coberturas. O curso também incentiva a criatividade e a apresentação final das produções.
Cardápio Italiano
As aulas do curso de Cardápio Italiano serão ministradas na Paróquia Santo Expedito, localizada na rua Nicolau Pignatari, nº 2.971. Os encontros serão realizados às segundas e terças-feiras, das 19h às 22h30, com início previsto para 9 de junho e término em 1º de julho. As inscrições começam ao meio-dia do dia 20 de maio, também pelo site do Senac.
Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e estar, no mínimo, cursando o Ensino Fundamental I. Assim como no outro curso, será obrigatório o uso de calça, camisa de manga comprida e sapato fechado durante as atividades práticas.
A formação abordará técnicas essenciais da gastronomia italiana, incluindo preparo de massas, risotos, molhos e sobremesas tradicionais, além de métodos de cocção, armazenamento, elaboração de cardápios e harmonização entre alimentos e bebidas. O curso valoriza a prática e demonstra como a gastronomia alia técnica, criatividade e experiência à mesa.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-6700.