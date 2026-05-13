Nesta sexta-feira, 15 de maio, Dia Nacional de Controle de Infecção Hospitalar, celebramos resultados que colocam a Santa Casa de Votuporanga em um novo patamar de excelência

publicado em 18/05/2026

Foto: Santa Casa

Ser uma referência em saúde para mais de 50 municípios exige mais do que tecnologia; exige uma cultura de vigilância constante. Nesta sexta-feira, 15 de maio, Dia Nacional de Controle de Infecção Hospitalar, celebramos resultados que colocam a Santa Casa de Votuporanga em um novo patamar de excelência: índices de "Taxa Zero" em setores críticos que comprovam que, com investimento em inovação e treinamento de equipe, é possível oferecer uma assistência hospitalar de padrão internacional bem aqui, no Noroeste Paulista.Para manter esse padrão, a Instituição segue rigorosamente as diretrizes da ANVISA no controle das chamadas IRAS (Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde). É importante destacar que nem todo processo infeccioso é classificado como hospitalar. “O controle institucional baseia-se em uma análise criteriosa e epidemiológica, diferenciando infecções comunitárias daquelas associadas a procedimentos invasivos ou internações. Essa distinção é fundamental para o monitoramento sistemático e para a eficácia das nossas ações de prevenção”, explicou Sara Paulino dos Anjos, supervisora de Enfermagem da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).Nossos indicadores não são apenas estatísticas; eles são a prova de que estamos no caminho certo. No último ano, alcançamos marcos históricos que reforçam nossa liderança na região:Pneumonia Zero: Em nossas Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) Adulto e Neonatal, atingimos a marca de taxa zero de pneumonia associada a respiradores em períodos estratégicos, garantindo que o suporte à vida seja feito com máxima segurança.Cirurgias Mais Seguras: Em março de 2026, celebramos o índice de zero infecções em cirurgias limpas, resultado de um checklist rigoroso que acompanha o paciente desde a entrada no centro cirúrgico até sua recuperação.Proteção aos Pequenos: A Maternidade e a Pediatria seguem em 2026 sem nenhuma ocorrência de infecção hospitalar, permitindo que o início da vida seja marcado apenas pela alegria.Inovação a serviço da vidaPara chegar a esses números, fomos além do convencional. Sabia que agora temos dentistas dentro da UTI? Eles cuidam da higiene bucal dos pacientes mais críticos, uma estratégia moderna que evita que bactérias da boca atinjam os pulmões.Além disso, reforçamos nossas equipes de limpeza e implementamos ferramentas de conferência diária ao lado do leito, para garantir que nenhum detalhe da segurança do paciente seja esquecido.Como uma instituição filantrópica que é o coração da saúde em Votuporanga e região, entendemos que humanizar é, acima de tudo, proteger. Cada resultado positivo reflete a dedicação de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas e equipes de apoio que fazem da prevenção uma prioridade absoluta."Taxa zero não é apenas um número, é o resultado de mãos que cuidam com a alma."Na Santa Casa, trabalhamos para que sua única preocupação seja a sua recuperação. Porque para nós, segurança é a base de todo cuidado.