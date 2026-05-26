Somente no site Emprega Votu são 43 vagas de trabalho cadastradas; a plataforma é um sistema online para cadastro de currículos

publicado em 26/05/2026

O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade. Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade tem 73 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem nove vagas de trabalho: auxiliar de cozinha; auxiliar de limpeza; atendente de cafeteria; ajudante de motorista; costureira; embalador; montador de marcenaria; operador de caixa (lotérica); operador de máquina de terraplenagem.Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.A ACV tem 21 oportunidades disponíveis: analista de prospecção de vendas; assistente de departamento pessoal; auxiliar administrativo; auxiliar contábil; auxiliar de comércio; auxiliar de limpeza; auxiliar de saúde bucal; auxiliar fiscal; auxiliar geral; balconista; caixa; cobrador; coordenador comercial; costureira; cozinheira; entregador; estoquista; executivo de contas especializado; recepcionista; vendedor(a) para diversos segmentos; visitador médico.Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 43 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.