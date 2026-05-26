Zhu Qingqiao afirmou ter ficado impressionado com a receptividade e as potencialidades do município durante visita

publicado em 26/05/2026

Embaixador da China no Brasil e uma comitiva de empresários e investidores esteve em Votuporanga no último sábado Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, afirmou ter ficado impressionado com Votuporanga e destacou o potencial de crescimento da cidade durante visita realizada na tarde do último sábado (23). Ele esteve no município acompanhado da esposa, a embaixatriz Zhou Yongmei, além de uma comitiva formada por empresários e lideranças chinesas. A agenda ocorreu em Votuporanga como parte de uma série de compromissos da delegação na região.A comitiva permaneceu na região entre sexta-feira (22) e anteontem. O encontro foi articulado pelo deputado federal Fausto Pinato, presidente da Frente Parlamentar Brasil-China. Em Votuporanga, a reunião ocorreu na Chácara do Rolandinho e contou com a recepção do prefeito Jorge Seba, do vice-prefeito Luiz Torrinha, de vereadores representados pelo presidente da Câmara Municipal, Daniel David, além de lideranças empresariais do município.Entre os integrantes da comitiva esteve Eason Yi, presidente do Conselho da Huawei Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, além de representantes de importantes grupos empresariais chineses ligados aos setores de inovação, infraestrutura e tecnologia.Durante a visita, foram apresentados indicadores e potencialidades de Votuporanga, com destaque para o ambiente favorável ao desenvolvimento, a localização estratégica, a força do setor produtivo e os investimentos contínuos em educação, inovação e qualidade de vida.O embaixador Zhu Qingqiao destacou a relação de cooperação entre Brasil e China e ressaltou a importância de aproximar os municípios brasileiros de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e tecnológico. Durante a visita, ele também elogiou a recepção da cidade e demonstrou entusiasmo com o potencial de crescimento de Votuporanga.O embaixador também ressaltou as perspectivas positivas observadas durante a agenda no município. “Ficamos muito impressionados com a receptividade e com o potencial apresentado por Votuporanga. O município demonstra capacidade de crescimento, organização e interesse em fortalecer relações de cooperação internacional”, afirmou Zhu Qingqiao.Em sua fala durante o evento, o prefeito Jorge Seba agradeceu à presença do embaixador. “Eu quero agradecer a sua presença. Dizer que Votuporanga é uma cidade próspera, também é sede de uma região onde nós temos tido resultados excelentes em indicadores socioeconômicos e qualidade de vida. Eu fico muito honrado com essa sua presença e, novamente dizer, sinta-se em casa”, falou.Segundo a Prefeitura de Votuporanga, como forma de valorização da cultura, do empreendedorismo e dos produtos locais, os visitantes receberam lembranças produzidas no município. A embaixatriz Zhou Yongmei foi presenteada com uma cesta de produtos artesanais de Votuporanga, enquanto o embaixador Zhu Qingqiao recebeu uma garrafa da Cachaça Taboado, marca local que conquistou recentemente o título de melhor cachaça envelhecida do Estado de São Paulo.