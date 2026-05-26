A loja ficava na Avenida das Nações, nº 2686 e realizava a venda, principalmente, de produtos New Holland

publicado em 26/05/2026

A loja ficava na Avenida das Nações, nº 2686 e realizava a venda, principalmente, de produtos New Holland Foto: A Cidade

Da redaçãoA Coopercitrus, Cooperativa de Produtores Rurais, fechou sua loja em Votuporanga na manhã desta segunda-feira (25). A notícia foi espalhada pela internet e confirmada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, Chino Bolotário.A loja ficava na Avenida das Nações, nº 2686 e realizava a venda, principalmente, de produtos New Holland. No local também funcionava uma Unidade de Negócios da cooperativa. Além da loja, a Coopercitrus possui uma fábrica de rações e uma unidade graneleira localizada na zona Oeste da cidade.O jornal A Cidade conversou sobre o fechamento da loja com o secretário. Ele falou que foi até a sede da Coopercitrus tentar evitar esse resultado, porém “eles me falaram que estão fechando mais do que uma, não é só em Votuporanga. Ele não falou qual é a cidade. E aí, diante disso, eu não tive como retrucar.”Apesar da notícia, ele também confirmou dois pontos positivos, pois a fábrica da cooperativa em Votuporanga será expandida e dos dez trabalhadores da loja, a maioria foi remanejado para outros locais. Sobre a fábrica, ele afirmou que “eles estavam me falando que estão fechando uma fábrica em outra cidade, Araçatuba, e transferindo pra cá também. Então, vai aumentar a fábrica de ração, vão ter mais contratações.”Bolotário também comentou que as ações da empresa não têm chances de serem revertidas, informando que a loja “estava deficitária.O fechamento vem em uma data emblemática, pois no dia 25 de maio é considerado o dia do trabalhador rural.