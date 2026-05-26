Mudanças começam a valer a partir do dia 1º de junho

publicado em 26/05/2026

Emerson Pereira deixará a Câmara Municipal e o engenheiro Glauber Lima assumirá o cargo de vereador Foto: Arquivo pessoal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMudanças no quadro de vereadores da Câmara Municipal de Votuporanga vão ocorrer a partir do dia 1º de junho. O vereador Emerson Pereira deixará sua cadeira no Legislativo para assumir a Secretaria de Direitos Humanos, atualmente ocupada por Nilton Santiago, que passará a comandar a Secretaria de Relações Institucionais e Gabinete Civil. Com a saída de Emerson da Câmara, o engenheiro Glauber Lima assumirá a vaga no Legislativo municipal.As mudanças no secretariado foram definidas pela administração municipal e passam a valer oficialmente no início do próximo mês. Com isso, a sessão ordinária realizada ontem marcou a despedida de Emerson Pereira da Câmara Municipal, sendo a última participação dele como vereador antes de retornar ao Executivo.Em conversa com a reportagem do jornal A Cidde, Emerson Pereira explicou o motivo de aceitar novamente o convite para assumir a Secretaria de Direitos Humanos, pasta que já comandou anteriormente.“Eu aceitei ir para a secretaria porque por eu já ter uma trajetória de secretário por quase dez anos ocupando a secretaria. As pessoas mesmo falavam que eu tinha que voltar novamente para a secretaria, lá eu as ajudava, tinha um olhar mais atento, mais específico para atender a demanda das pessoas”, afirmou.A Secretaria de Direitos Humanos já esteve sob o comando de Emerson em outras gestões, período em que ele ganhou notoriedade pelo trabalho social desenvolvido junto à população e atendimento das demandas comunitárias.Já Nilton Santiago deixa a Secretaria de Direitos Humanos para assumir a Secretaria de Relações Institucionais e Gabinete Civil. Segundo informou a Prefeitura, o secretário Edison Caporalin, que até então ocupava a Secretaria de Relações Institucionais, continuará contribuindo com a administração municipal, passando a integrar a equipe de Assessoria de Gabinete. “Com experiência e participação ativa na administração, continuará exercendo papel importante no acompanhamento das ações, projetos e políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura”, acrescentou o Executivo.