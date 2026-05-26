Outros R$ 72 mil serão gastos em outros campos da cidade

publicado em 26/05/2026

Inaugurada em 23 de janeiro de 2016, a Arena Plínio Marin pode receber até 8.003 pessoas em suas arquibancadas Foto: A Cidade

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga abriu licitação para trocar o gramado da Arena Plínio Marin e realizar a manutenção de outros campos da cidade. O valor total do edital é R$ 309.150,00, sendo R$ 236.400,00 para a grama da Plínio Marin e R$ 72.750,00 para os outros campos.De acordo com o especificado, serão adquiridos dois tipos de grama. 10.000 m² de grama tipo Bermuda para o estádio e 5.000 m² de grama tipo Batatais. A Bermuda é comumente utilizada em estádios de futebol profissional do Brasil e do mundo. Já a Batatais é um tipo mais barato, rústico e de menor manutenção. A Prefeitura não indicou quais campos vão passar por manutenções.No documento, a justificativa para a troca dos gramados é que “o estado atual de parte dos gramados compromete as condições de uso dos espaços, impactando diretamente a qualidade das atividades esportivas desenvolvidas, bem como a segurança dos usuários, podendo ocasionar irregularidades no solo, aumento do risco de lesões e prejuízo ao desempenho esportivo. Sob a perspectiva do interesse público, a contratação visa garantir a continuidade e a qualidade das atividades esportivas ofertadas à população, promover a adequada conservação dos espaços públicos, otimizar a utilização dos equipamentos esportivos e assegurar condições seguras e adequadas para atletas e usuários em geral.”O gasto com o gramado da Arena vem após o término do calendário profissional da Votuporanguense. Atualmente, estão jogando no local as equipes sub-15 e sub-17 do time. Inaugurada em 23 de janeiro de 2016, a Arena Plínio Marin pode receber até 8.003 pessoas em suas arquibancadas. Desde então, não houve troca do gramado desde então.