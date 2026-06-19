O 16º Festival Literário de Votuporanga acontecerá entre os dias 8 e 16 de agosto

publicado em 19/06/2026

Foto: Divulgação

Da redaçãoFoi divulgado o tema do 16º Festival Literário de Votuporanga (Fliv), que acontecerá entre os dias 8 e 16 de agosto no Parque da Cultura. O evento é tradição municipal e recebe vários visitantes da cidade e região.Com o tema “Criadores de Futuros: Literatura abrindo janelas para novos mundos”, o evento busca mostrar que “o amanhã não é um destino único ou pré-determinado; ele é plural, diverso e construído ativamente por cada um de nós através do conhecimento e da criatividade.”Serão oficinas, apresentações culturais e trocas de livros para todas as idades. O tema sempre tenta gerar debates e oportunidades para conhecimento. No ano passado, o tema foi “Que histórias nos pertencem nessa travessia tecnológica?”O Fliv nasceu em 2011, crescendo a cada edição, reunindo, além de leitura, música, artes cênicas e várias formas de expressão cultural. Em 2015 o festival foi reconhecido como patrimônio imaterial de Votuporanga e a 15ª edição reuniu mais de 70 mil visitantes e contou com mais de 600 atividades para a população.