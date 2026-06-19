Os dados são do Ministério da Educação e abrangem todos os estudantes do ensino médio da rede pública

publicado em 19/06/2026

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional voltado a estudantes matriculados no ensino médio público Foto: A Cidade

Da redaçãoA cidade de Votuporanga fechou o ano passado com 816 estudantes fazendo parte do programa “Pé-de-Meia” do Governo Federal. Os dados são do Ministério da Educação e abrangem todos os estudantes do ensino médio da rede pública.De acordo com o relatório, em novembro de 2025 foi pago um total de R$ 180,8 mil reais para poupanças de estudantes da cidade, com a grande maioria recebendo R$ 200 do incentivo básico e apenas poucos passando disso.O número é uma redução do número registrado em março do mesmo ano, quando as poupanças de quase 1000 estudantes receberam o benefício. Isso resultou em R$ 364.800,00.São Paulo foi o estado onde o maior número de estudantes recebeu o incentivo. O valor total foi de R$ 80.311.150,00 em novembro passado, totalizando 11% de todo o dinheiro distribuído pelo programa naquele mês em todo o Brasil.O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional voltado a estudantes matriculados no ensino médio público e beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O programa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nessa etapa de ensino. Seu objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens, além de fomentar a inclusão educacional e estimular a mobilidade social.Ao comprovar matrícula e frequência, o estudante do ensino regular recebe o pagamento de incentivos mensais no valor de R$ 200, que podem ser sacados em qualquer momento. No caso da educação de jovens e adultos, ao comprovar matrícula, o estudante recebe um incentivo de R$ 200, além de incentivos de R$ 225 pela frequência, ambos disponíveis para saque. O beneficiário do Pé-de-Meia ainda recebe R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, que só podem ser retirados da poupança após a formatura no ensino médio. Considerando as parcelas de incentivo, os depósitos anuais e o adicional de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os valores chegam a R$ 9.200 por aluno.