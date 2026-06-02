Ao todo, apenas 94 cidades brasileiras alcançaram esse patamar de excelência

publicado em 19/06/2026

Rio Preto foi uma das cidades que ficou bem colocada Foto: Divulgação/Prefeitura de Rio Preto

Quinze municípios da região de São José do Rio Preto e Votuporanga estão no grupo mais avançado do País rumo à universalização dos serviços de água e esgoto. O dado consta no Ranking ABES da Universalização do Saneamento 2026, divulgado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Ao todo, apenas 94 cidades brasileiras alcançaram esse patamar de excelência.O estudo mapeou 2.558 municípios — o equivalente a cerca de 80% da população nacional —, incluindo todas as 27 capitais brasileiras. A análise utilizou como base os indicadores mais recentes do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisal).A faixa mais alta da avaliação, batizada de "Rumo à universalização", exige nota igual ou superior a 489 pontos, em uma escala que vai até 500. No cenário nacional, esse grupo seleto representa apenas 3,76% dos municípios avaliados. O estado de São Paulo lidera o topo com 81 cidades, seguido por Paraná (8), Minas Gerais (3), Santa Catarina (1) e Goiás (1).Na região, as 15 cidades atingiram a pontuação máxima de corte, dentre elas Cardoso, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul e Valentim Gentil.Entre os destaques nacionais, seis municípios paulistas atingiram a nota máxima de 500 pontos: Leme, Jales, Santópolis do Aguapeí, Paranapuã, Cardoso e Gastão Vidigal.O panorama regional, que engloba 98 municípios (cinco ficaram de fora da pesquisa), mostra a maioria concentrada em níveis intermediários e avançados. O desempenho regional contou com 15 cidades na categoria Rumo à universalização, 51 em Compromisso com a universalização, 27 em Empenho para universalização e nenhuma nos Primeiros passos para a universalização.Em âmbito estadual, São Paulo teve 599 municípios auditados pelo ranking. Mais da metade do território paulista se posicionou nas duas categorias mais elevadas da pesquisa. Nenhuma cidade do estado foi classificada no nível mais baixo do levantamento. No total estadual, 81 municípios estão na faixa mais alta, 243 na segunda, 275 na terceira e nenhum na última colocação.