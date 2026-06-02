Ele assumiu a cadeira deixada por Emerson Pereira, que passou a ocupar o cargo de secretário municipal dos Direitos Humanos

publicado em 02/06/2026

O engenheiro Glauber Lima tomou posse ontem como vereador Foto: Assessoria

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira (2) na Câmara Municipal de Votuporanga marcou a estreia do engenheiro Glauber Lima como vereador. Ele assumiu a cadeira deixada por Emerson Pereira, que passou a ocupar o cargo de secretário municipal dos Direitos Humanos.Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, Glauber Lima falou sobre o sentimento de assumir uma vaga no Legislativo municipal e destacou a responsabilidade do novo desafio. “É motivo de muita alegria e uma grande bênção assumir esta cadeira na Câmara Municipal. Recebo essa missão com gratidão e, ao mesmo tempo, com uma imensa responsabilidade de atuar à altura do vereador Emerson Pereira, que deixou a Câmara para novamente dar o seu melhor à frente da Secretaria de Direitos Humanos. Também é um sentimento de profunda gratidão aos 569 votos de confiança que recebi da população. Cada voto representa uma responsabilidade e uma missão que pretendo honrar com muito trabalho, dedicação, transparência e compromisso”, afirmou.A mudança ocorre após Emerson Pereira ser nomeado secretário municipal dos Direitos Humanos, substituindo Nilton Santiago. Este, por sua vez, deixou a pasta para assumir a Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil. Segundo informou a Prefeitura de Votuporanga, o secretário Edison Caporalin, que até então ocupava a Secretaria de Relações Institucionais, continuará contribuindo com a administração municipal. Ele passará a integrar a equipe de Assessoria de Gabinete.