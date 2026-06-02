O primeiro compromisso do governador foi uma entrevista concedida à rádio Cidade 94,7 FM, onde destacou a importância da visita e das ações desenvolvidas no município

publicado em 02/06/2026

Foto: A Cidade

Da redaçãoO governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve na última sexta-feira (29) em Votuporanga, onde entregou 185 casas populares e participou do lançamento da pedra fundamental do novo Hospital Materno-Infantil da Santa Casa de Votuporanga, obra estimada em aproximadamente R$ 50 milhões. A agenda oficial reuniu autoridades municipais, estaduais e lideranças regionais em compromissos realizados ao longo do dia.O primeiro compromisso do governador foi uma entrevista concedida à rádio, onde destacou a importância da visita e das ações desenvolvidas no município.Durante a entrevista, Tarcísio respondeu sobre a possibilidade de um viaduto que ligue o bairro Paineiras à estrada vicinal Nelson Bolotário, popularmente conhecida como “Subida da Morte.” De acordo com o governador, “a gente vai equacionar também e vamos estruturar um viaduto que seja moderno e que também responda bem às questões de geometria e proporcione um bom acesso.”Anunciado em junho de 2022 como uma das principais promessas do Governo do Estado para Votuporanga, o pontilhão ainda não saiu do papel. Na época, o então governador Rodrigo Garcia (PSDB) afirmou que a obra já estava autorizada e que o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) cuidaria da licitação. Segundo ele, o pontilhão, orçado em cerca de R$ 16 milhões, teria o projeto básico concluído e partiria para o executivo.Passados mais de três anos da promessa, o DER não apresentou cronograma oficial para o início das obras. Enquanto isso, mais de 4 mil famílias da região Oeste de Votuporanga continuam enfrentando congestionamentos diários, acidentes em horários de pico e limitações de mobilidade urbana. A única via de acesso permanece sendo o pontilhão da Avenida das Nações, o que tem gerado um ‘gargalo’ no trânsito.