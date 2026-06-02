Como de costume, a rádio Cidade 94,7 FM fez toda a cobertura da festa que ocorreu anteontem no Parque da Cultura

publicado em 02/06/2026

A festa contou com apresentações culturais e momentos de confraternização entre as companhias participantes Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga sediou anteontem o 39º Encontro Interestadual de Companhias de Santos Reis, realizado no Parque da Cultura. O evento reuniu companhias de diversos municípios e estados em uma programação marcada pela fé, tradição e valorização da cultura popular. Como de costume, a rádiofez toda a cobertura da festa.O evento contou com companhias de Meridiano, Sebastianópolis, Auriflama, Nhandeara, Parisi, Zacarias, Américo de Campos e Fronteira-MG, além da anfitriã Votuporanga.As atividades tiveram início pela manhã com a celebração de uma missa, seguida por apresentações culturais e momentos de confraternização entre as companhias participantes. Ao longo do dia, grupos de diferentes cidades e estados se apresentaram ao público, compartilhando manifestações ligadas à tradição da Folia de Reis.Durante o encontro, os visitantes puderam acompanhar apresentações com músicas, danças, figurinos típicos e instrumentos tradicionais, como viola, violão, sanfona, zabumba, pandeiro, caixa e reco-reco, elementos que fazem parte da identidade cultural das companhias de Santos Reis.Segundo os organizadores, a iniciativa contribui para manter viva a tradição da Folia de Reis, manifestação popular transmitida entre gerações e ligada à devoção aos Três Reis Magos. O encontro também promove o intercâmbio cultural entre os grupos participantes e fortalece a preservação das tradições populares.O 39º Encontro Interestadual de Companhias de Santos Reis é promovido pelo Centro de Folclore e Cultura e realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur).“Um momento muito especial que teve início com uma emocionante missa e reuniu grupos de diversas cidades para celebrar uma das mais belas manifestações da nossa fé e da nossa cultura popular”, destacou o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, sobre o evento.