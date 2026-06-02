Ele esteve presente durante sua visita à Votuporanga na última sexta-feira (29) e conversou sobre diversos assuntos

publicado em 02/06/2026

Tarcísio de Freitas esteve nos estudos da rádio Cidade 94,7FM e comentou os planos para o futuro do estado Foto: A Cidade

Da redaçãoO governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve na última sexta-feira (29) em Votuporanga, onde cumpriu agenda oficial na entrega de casas e no lançamento da pedra fundamental do Hospital Materno-Infantil. Os eventos reuniram autoridades municipais, estaduais e lideranças regionais em compromissos realizados ao longo do dia.O primeiro compromisso do governador foi uma entrevista concedida à rádio Cidade 94,7 FM, onde destacou os planos futuros caso seja reeleito para governador do estado de São Paulo. Um dos destaques foi sobre tecnologia e inteligência artificial, falando que “o desafio pro estado de São Paulo agora é a grande referência de inteligência artificial, de tecnologia para o setor público. Porque a tecnologia vai prover revoluções na prestação de serviço.”Além disso, ele comentou sobre os investimentos sendo realizados em data centers, falando que “São Paulo hoje é o estado da federação que abriga a maior quantidade de investimento na área. Mas a gente não está satisfeito, porque se eu pensar só em data center, a gente vai virar exportador de energia limpa. A gente está pensando no passo seguinte, computação de alto desempenho, computação quântica, supercomputador, treinamento de inteligência artificial, formação de mão de obra, para que a gente tenha aqui o estado que seja referência na área da economia do conhecimento.”Sobre a segurança, Tarcísio garantiu uma maior efetividade no tema a partir de programas como a Muralha Paulista. “A gente vai ter uma revolução na segurança pública, por meio da inteligência artificial, com o monitoramento. E a gente tem aqui o Muralha Paulista. Hoje nós temos 125 mil câmeras integradas. Os municípios estão se integrando à muralha, então aqueles centros de monitoramento que os municípios estão construindo, a gente está conseguindo integrar com os nossos centros de operação.” Votuporanga já tem 33 câmeras de segurança incorporadas ao programa, mas em abril a Prefeitura divulgou edital para a instalação de mais 24.O governador também tocou no ponto da educação, constatando que os indicadores do estado sobre a alfabetização na idade certa têm melhorado. Outros programas, como de intercâmbio, também foram comentados. “A gente está mandando alunos para o exterior para fazer intercâmbio, é um programa que a gente vai ampliar. A gente tem o Provão Paulista, que é a conexão desses alunos direto na universidade pública, via um vestibular seriado, onde eles concorrem só entre os próprios alunos”, afirmou.Outro ponto falado durante a entrevista foi sobre o programa Universaliza. “Fora uma coisa que é super importante e super pouco falada, a universalização do saneamento básico. São Paulo vai ser o primeiro estado do Brasil, de fato, a ser universalizado em termos de água e esgoto”, afirmou. Durante o começo do mês de maio, vereadores e moradores de Votuporanga pressionaram a Prefeitura a sair do programa devido à possibilidade de privatização da Saev. O serviço de captação e distribuição de água será realizado por uma empresa privada que terá o monopólio de tal ação por 33 anos, sendo paga via receita tarifária de água e esgoto e pelo eventual subsídio do Estado de São Paulo. As cidades também perderiam a autonomia de definir o preço de seus serviços, já que as tarifas de água e esgoto seriam decididas pela empresa escolhida para o serviço.