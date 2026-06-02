Segundo o hospital, a obtenção deste título traz impactos profundos que vão muito além do reconhecimento institucional

publicado em 02/06/2026

Segundo a Santa Casa, essa certificação do Ministério da Saúde é uma busca do hospital desde 2014 Foto: Foco Studio

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma conquista histórica. É assim que a Santa Casa de Votuporanga recebe a Certificação de Hospital de Ensino – Nível 1 concedida pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria Conjunta SGTES/SAES Nº 317, de 28 de maio de 2026.“Essa importante conquista é o resultado de uma jornada que começou em 2014, quando o hospital passou a pleitear o título sob as regras vigentes na época. Com a reformulação dos critérios pela nova Portaria Conjunta MS/MEC Nº 8.033, de agosto de 2025, a Santa Casa adequou-se prontamente às exigências, garantindo sua posição de destaque no cenário nacional como uma das poucas instituições do país a receber o selo neste primeiro lote”, explicou a instituição.A obtenção deste título traz impactos profundos que vão muito além do reconhecimento institucional. A partir de agora, com a certificação, a Santa Casa de Votuporanga passa a contar com uma série de benefícios estratégicos, entre eles o reconhecimento e valorização da imagem: o hospital obtém reconhecimento nacional como uma instituição altamente qualificada para a formação em saúde, o que eleva e valoriza sua imagem perante órgãos governamentais, parceiros acadêmicos e toda a sociedade.Outro benefício é ter as portas abertas e acesso facilitado para participar de programas estratégicos do Governo Federal. Isso inclui iniciativas de grande relevância como o Programa Mais Médicos, o Pró-Residências, o Programa Agora Tem Especialistas, além de outras frentes de financiamento e incentivo voltadas à formação de profissionais em áreas prioritárias para o SUS.“A instituição se consolida definitivamente como referência para a formação prática de estudantes de graduação, pós-graduação e residentes. Isso assegura a qualidade dos ambientes de aprendizagem e o fortalecimento contínuo da preceptoria e da supervisão na área profissional da saúde”, apontou o hospital.O título também aumenta de forma significativa a integração e a articulação do hospital com a Rede de Atenção à Saúde (RAS). Na prática, isso promove uma atuação coordenada e eficiente entre os diferentes níveis de cuidado, gerando uma melhora direta nos resultados assistenciais e na experiência dos usuários atendido. “A Santa Casa também passa a contribuir ativamente para a construção e implementação do modelo SUS Escola, consolidando uma política pública que articula, de maneira integrada, o ensino, a pesquisa, a gestão, o cuidado e a comunidade”, acrescentou a instituição.Para o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Amaro Rodero, este reconhecimento é o reflexo de um trabalho incansável de gestão e amor à comunidade: "Essa certificação do Ministério da Saúde é a validação de um sonho que perseguimos desde 2014. Ela prova que a nossa Santa Casa é um celeiro de conhecimento e boas práticas. Chegar ao Nível 1 nos enche de orgulho e nos dá ainda mais combustível para buscar o Nível 2 e os recursos que vão aprimorar ainda mais nossa assistência regional. É uma vitória de toda a nossa equipe e da nossa população”, destacou Amaro.O professor doutor Osvaldo Gastaldon, reitor da Unifev, uma das principais parceiras educacionais da Santa Casa de Votuporanga, parabenizou a conquista do título e destacou o seu impacto direto na qualidade da assistência prestada à população. “A Santa Casa desenvolve ações de assistência à saúde com excelência, e esse credenciamento como Hospital de Ensino é mais uma importante conquista que traduz todo o seu compromisso com a saúde de Votuporanga e região. Esse reconhecimento demonstra o comprometimento da entidade com o cumprimento dos contratos, dos protocolos assistenciais e atendimento à saúde daqueles que a procuram”, destacou.