Evento realizado no último domingo reforçou a posse consciente e contribuiu para reduzir o número de animais acolhidos pelo município

publicado em 26/06/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Feira de Adoção realizada no último domingo (21/6) possibilitou que 17 cães e gatos encontrassem um novo lar em Votuporanga. Promovida pela Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, a iniciativa amplia as oportunidades de acolhimento para os animais sob tutela do município e incentiva a posse consciente.Na ação, foram adotados 13 cães e quatro gatos. Entre os felinos, dois machos e duas fêmeas ganharam novos lares. Já entre os cães, foram adotados dois machos e 11 fêmeas.As feiras de adoção fazem parte das ações permanentes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal para estimular a adoção responsável, reduzir o tempo de permanência dos animais acolhidos pelo município e conscientizar a população sobre a guarda responsável."Cada adoção representa uma nova oportunidade para esses animais e abre espaço para que outros animais também possam ser acolhidos. Ficamos felizes em ver a participação da população e seguimos trabalhando para incentivar cada vez mais a adoção responsável", afirmou o secretário municipal de Bem-Estar Animal, Leonardo Brigagão (Chandelly).Interessados em oferecer um novo lar a um dos cães ou gatos acolhidos no Recanto dos Focinhos não precisam esperar pela próxima feira de adoção. Basta entrar em contato diretamente com a equipe da unidade pelo WhatsApp (17) 99655-7592 para conhecer os animais disponíveis e receber orientações sobre como adotar.