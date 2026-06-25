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Cidade
Wilson Gil Pinheiro é empossado presidente do Lions Clube Votuporanga
O evento contou com a presença de familiares, autoridades leonísticas, empresariais, religiosas, políticas e convidados em geral
A noite da última terça-feira foi marcada por celebração, companheirismo e espírito de serviço entre os associados do Lions Clube Votuporanga, que se reuniram para a cerimônia de posse da nova diretoria do Ano Leonístico 2026/2027.
Na ocasião, o companheiro MJF Wilson Gil Pinheiro assumiu a presidência do clube, recebendo o comando das mãos de Anísio Martins, que encerrou sua gestão à frente da entidade. O evento contou com a presença de familiares, autoridades leonísticas, empresariais, religiosas, políticas e convidados em geral, reforçando a importância do Lions Clube como uma instituição dedicada ao servir e ao bem da comunidade.
Em seu discurso de despedida, Anisinho se emocionou ao agradecer o apoio recebido dos companheiros leões durante sua gestão, destacando as conquistas alcançadas e o compromisso coletivo que marcou o período em que esteve à frente do clube de serviço.
Já Wilson Gil Pinheiro, ao assumir a nova missão leonística, reafirmou seu compromisso em honrar os princípios do Lions Clube Internacional, pautados na solidariedade, no voluntariado e no lema maior da instituição: “Nós Servimos”. Em sua fala, resumiu o propósito de sua gestão com a frase escolhida como lema para sua gestão: “Servir é a sabedoria de amar”.
Ao final da cerimônia, foi oferecido um jantar aos presentes, que puderam celebrar o momento em clima de amizade e confraternização, ao som de boa música na voz do cantor Rafinha.
Parabéns ao Lions Clube Votuporanga pela bela cerimônia e pela continuidade de sua missão de servir com amor, dedicação e compromisso com a comunidade.
Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br
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