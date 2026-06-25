O evento contou com a presença de familiares, autoridades leonísticas, empresariais, religiosas, políticas e convidados em geral

publicado em 26/06/2026

Foto: Lions CLube

A noite da última terça-feira foi marcada por celebração, companheirismo e espírito de serviço entre os associados do Lions Clube Votuporanga, que se reuniram para a cerimônia de posse da nova diretoria do Ano Leonístico 2026/2027.

Na ocasião, o companheiro MJF Wilson Gil Pinheiro assumiu a presidência do clube, recebendo o comando das mãos de Anísio Martins, que encerrou sua gestão à frente da entidade. O evento contou com a presença de familiares, autoridades leonísticas, empresariais, religiosas, políticas e convidados em geral, reforçando a importância do Lions Clube como uma instituição dedicada ao servir e ao bem da comunidade.

Em seu discurso de despedida, Anisinho se emocionou ao agradecer o apoio recebido dos companheiros leões durante sua gestão, destacando as conquistas alcançadas e o compromisso coletivo que marcou o período em que esteve à frente do clube de serviço.

Já Wilson Gil Pinheiro, ao assumir a nova missão leonística, reafirmou seu compromisso em honrar os princípios do Lions Clube Internacional, pautados na solidariedade, no voluntariado e no lema maior da instituição: “Nós Servimos”. Em sua fala, resumiu o propósito de sua gestão com a frase escolhida como lema para sua gestão: “Servir é a sabedoria de amar”.

Ao final da cerimônia, foi oferecido um jantar aos presentes, que puderam celebrar o momento em clima de amizade e confraternização, ao som de boa música na voz do cantor Rafinha.