Entre janeiro e junho, mais de mil tutores não compareceram aos procedimentos marcados; ausências sem aviso prévio comprometem o aproveitamento das vagas e reduzem a capacidade de atendimento a outros animais

publicado em 15/06/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal oferece gratuitamente à população o serviço de castração de cães e gatos, uma ação importante para a saúde animal e para o controle populacional responsável. O procedimento ajuda a prevenir doenças, evita a reprodução descontrolada e contribui para a redução do abandono e do número de animais em situação de rua.De janeiro a junho deste ano, a Secretaria realizou 2.733 castrações. No mesmo período, porém, 1.109 tutores deixaram de comparecer no dia agendado para o procedimento sem realizar o cancelamento prévio da vaga.Os dados apontam que, entre os cães, foram registradas 207 faltas de machos e 319 de fêmeas. Já entre os gatos, ocorreram 199 ausências de machos e 384 de fêmeas. Atualmente, a média mensal é de aproximadamente 186 faltas. Ao longo do semestre, as ausências representaram cerca de 40% do total de castrações realizadas, cenário que impacta diretamente a eficiência do programa e reduz a capacidade de atendimento de outros animais que aguardam por uma vaga.Além dos atendimentos realizados por agendamento, a equipe da Secretaria de Bem-Estar Animal também desenvolve um trabalho contínuo junto às colônias felinas e aos animais errantes do município, ampliando as ações de manejo e controle populacional.O secretário da Pasta, Leonardo Brigagão (Chandely), destaca que o compromisso dos tutores é fundamental para que o serviço alcance o maior número possível de animais.“Quando uma pessoa agenda e não comparece, aquela vaga deixa de atender outro animal que poderia ser beneficiado. A castração é um serviço gratuito, custeado com recursos públicos, e cada ausência sem aviso compromete o planejamento da equipe e o atendimento da população. Pedimos que os tutores confirmem o agendamento ou avisem com antecedência caso não possam comparecer”, afirmou.A Secretaria reforça que os tutores recebem uma mensagem de confirmação três dias antes da data agendada. Caso não seja possível levar o animal para a cirurgia, o cancelamento antecipado permite que a vaga seja destinada a outro pet que aguarda atendimento.Entre os benefícios do procedimento estão a prevenção de doenças, a melhoria da qualidade de vida, o aumento da expectativa de vida e o controle da reprodução indesejada. Por isso, a participação responsável dos tutores é essencial para o sucesso do programa.Como agendar a castraçãoO agendamento é realizado exclusivamente pelo aplicativo Conecta Votuporanga e deve ser feito por pessoas maiores de 18 anos, responsáveis pelo animal e com disponibilidade para realizar o transporte e os cuidados necessários antes e após a cirurgia. Cada CPF pode realizar até dois agendamentos de castração por mês.Para agendar, basta acessar a Play Store ou a App Store, baixar o aplicativo Conecta Votuporanga e realizar o cadastro. Em seguida, o usuário deve acessar a área de Bem-Estar Animal, escolher a espécie do animal (cão ou gato), selecionar uma data disponível para a cirurgia, preencher os dados solicitados e concordar com o termo de responsabilidade.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 99793 7981, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.