Entre janeiro e junho, mais de mil tutores não compareceram aos procedimentos marcados; ausências sem aviso prévio comprometem o aproveitamento das vagas e reduzem a capacidade de atendimento a outros animais
Foto: Prefeitura de Votuporanga
A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal oferece gratuitamente à população o serviço de castração de cães e gatos, uma ação importante para a saúde animal e para o controle populacional responsável. O procedimento ajuda a prevenir doenças, evita a reprodução descontrolada e contribui para a redução do abandono e do número de animais em situação de rua.
De janeiro a junho deste ano, a Secretaria realizou 2.733 castrações. No mesmo período, porém, 1.109 tutores deixaram de comparecer no dia agendado para o procedimento sem realizar o cancelamento prévio da vaga.
Os dados apontam que, entre os cães, foram registradas 207 faltas de machos e 319 de fêmeas. Já entre os gatos, ocorreram 199 ausências de machos e 384 de fêmeas. Atualmente, a média mensal é de aproximadamente 186 faltas. Ao longo do semestre, as ausências representaram cerca de 40% do total de castrações realizadas, cenário que impacta diretamente a eficiência do programa e reduz a capacidade de atendimento de outros animais que aguardam por uma vaga.
Além dos atendimentos realizados por agendamento, a equipe da Secretaria de Bem-Estar Animal também desenvolve um trabalho contínuo junto às colônias felinas e aos animais errantes do município, ampliando as ações de manejo e controle populacional.
O secretário da Pasta, Leonardo Brigagão (Chandely), destaca que o compromisso dos tutores é fundamental para que o serviço alcance o maior número possível de animais.
“Quando uma pessoa agenda e não comparece, aquela vaga deixa de atender outro animal que poderia ser beneficiado. A castração é um serviço gratuito, custeado com recursos públicos, e cada ausência sem aviso compromete o planejamento da equipe e o atendimento da população. Pedimos que os tutores confirmem o agendamento ou avisem com antecedência caso não possam comparecer”, afirmou.
A Secretaria reforça que os tutores recebem uma mensagem de confirmação três dias antes da data agendada. Caso não seja possível levar o animal para a cirurgia, o cancelamento antecipado permite que a vaga seja destinada a outro pet que aguarda atendimento.
Entre os benefícios do procedimento estão a prevenção de doenças, a melhoria da qualidade de vida, o aumento da expectativa de vida e o controle da reprodução indesejada. Por isso, a participação responsável dos tutores é essencial para o sucesso do programa.
Como agendar a castração
O agendamento é realizado exclusivamente pelo aplicativo Conecta Votuporanga e deve ser feito por pessoas maiores de 18 anos, responsáveis pelo animal e com disponibilidade para realizar o transporte e os cuidados necessários antes e após a cirurgia. Cada CPF pode realizar até dois agendamentos de castração por mês.
Para agendar, basta acessar a Play Store ou a App Store, baixar o aplicativo Conecta Votuporanga e realizar o cadastro. Em seguida, o usuário deve acessar a área de Bem-Estar Animal, escolher a espécie do animal (cão ou gato), selecionar uma data disponível para a cirurgia, preencher os dados solicitados e concordar com o termo de responsabilidade.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 99793 7981, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.