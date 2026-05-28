O Batalhão é responsável por 189 municípios das regiões Noroeste e Nordeste do Estado de São Paulo

publicado em 15/06/2026

Foto: Divulgação

O Tenente Coronel PM Cassius José de Oliveira assumiu o comando do 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, unidade especializada responsável pela proteção ambiental em 189 municípios das regiões Noroeste e Nordeste do Estado de São Paulo, abrangendo uma das maiores áreas de responsabilidade do Policiamento Ambiental paulista.A nomeação do oficial representa o reconhecimento de uma trajetória construída ao longo de quase três décadas de serviços prestados à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Dos seus 28 anos de carreira, mais de 20 foram dedicados ao fortalecimento do Policiamento Militar Ambiental, período em que participou ativamente da consolidação de uma modalidade de policiamento que se tornou referência nacional na defesa dos recursos naturais, da fauna, da flora e dos recursos hídricos.Sua história profissional se confunde com a própria evolução do policiamento ambiental na região. Ao longo dos anos, acompanhou e contribuiu para o aperfeiçoamento das ações de fiscalização ambiental, proteção da biodiversidade, combate aos crimes ambientais, educação ambiental e integração com os diversos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio natural paulista.Antes de assumir o comando da unidade, exerceu a função de Subcomandante do 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, posição estratégica que lhe permitiu conhecer profundamente os desafios operacionais, administrativos e institucionais da organização, além de participar diretamente das decisões que nortearam importantes ações de proteção ambiental em toda a área de atuação do batalhão.Reconhecido pela capacidade de liderança, pela sólida experiência profissional e pelo compromisso com a missão institucional da Polícia Militar, o Tenente Coronel Cassius reúne atributos que o credenciam a conduzir uma das mais importantes unidades especializadas da Corporação. Sua trajetória é marcada pela dedicação permanente ao serviço público, pela valorização dos policiais militares sob seu comando e pela defesa intransigente dos princípios que norteiam a proteção ambiental.A assunção do comando do 4º BPAmb simboliza não apenas uma ascensão profissional, mas o coroamento de uma carreira construída com competência, lealdade institucional e profundo comprometimento com a preservação do meio ambiente. Trata-se do reconhecimento de um oficial que dedicou grande parte de sua vida profissional à causa ambiental e que, agora, assume a missão de conduzir uma unidade essencial para a proteção do patrimônio natural das presentes e futuras gerações.Sob sua liderança, o 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental segue fortalecido em seu propósito de proteger a fauna, a flora, os recursos hídricos e a qualidade de vida da população paulista, mantendo vivo o compromisso da Polícia Militar com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.