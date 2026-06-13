Famílias relataram o recebimento de um folheto com informações sobre supostas parcelas e cobranças

publicado em 15/06/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga esclarece aos moradores do Conjunto Habitacional Thui Seba que, neste momento, não há cobrança em andamento nem emissão de boletos relacionados às unidades habitacionais entregues pelo programa de desfavelamento.O alerta foi emitido após moradores relatarem o recebimento de um folheto com informações sobre supostas parcelas e cobranças. O material faz referência à Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab-MS), órgão que não possui qualquer vínculo com o empreendimento habitacional de Votuporanga, desenvolvido em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano está em contato com a CDHU e orienta os moradores a desconsiderarem o material recebido e a não realizarem qualquer pagamento relacionado ao folheto distribuído.A Prefeitura reforça que todas as informações referentes ao processo de financiamento das moradias serão comunicadas oportunamente pelos canais oficiais. Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano pelo telefone (17) 3405-9700.