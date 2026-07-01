Os dados mostram que o saldo entre contratações e demissões fechou em 75 postos de trabalho criados

publicado em 02/07/2026

Os dados mostram que o saldo entre contratações e demissões fechou em 75 postos de trabalho criados Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Ministério do Trabalho e Emprego divulgou os números do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes ao mês de maio e Votuporanga novamente ficou com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada.Os dados mostram que o saldo entre contratações e demissões fechou em 75 postos de trabalho criados. São 1.323 admissões contra 1.248 desligamentos. O setor da indústria admitiu 386 trabalhadores e demitiu 395, portanto um saldo de -9 postos de trabalho.A construção civil demitiu 40 pessoas e admitiu 64, resultando, resultando em 24 vagas. Por sua vez, o comércio registrou -6 vagas, porque contratou 417 trabalhadores e demitiu 423.O setor de serviços também ficou no azul (64 vagas). São 440 contratações e 376 demissões. No ramo da agropecuária, 16 pessoas foram contratadas, e 14 dispensadas, resultando em dois postos de trabalho.O Caged é um sistema que coleta e divulga informações sobre o mercado de trabalho formal. Ele monitora os registros de admissões e desligamentos de trabalhadores em empregos formais, ou seja, aqueles que possuem carteira assinada (regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).O saldo de empregos criados em um determinado período é calculado subtraindo-se o número de desligamentos do número de admissões no mesmo período. O saldo positivo indica que foram criados mais empregos formais do que perdidos, sinalizando crescimento no mercado de trabalho.Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, entre janeiro e maio deste ano, 767.326 novos postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no Brasil. Em todas as unidades da Federação, o saldo de geração de emprego é positivo no período.O salário médio real das pessoas admitidas em maio de 2026 foi R$ 2.384,10. Valor R$ 17,97 (0,75%) menor do que abril anterior, mas R$ 35,98 (+1,5%) acima do que o verificado no mesmo mês em 2025.Os dados, que mensuram o mercado de trabalho formal, são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), e foram divulgados nesta terça-feira (30) em Brasília pelo ministro Rogério Marinho, responsável pela pasta.De acordo com o Caged, o país teve no mês de maio saldo positivo de 72.260 novas vagas, resultante da diferença entre 2.207.303 admissões e 2.134.343 desligamentos. Os setores que mais abriram vagas (saldo positivo) foram: serviços (+45.655 vagas); construção (+12.096 vagas); agropecuária (+10.205 vagas); indústria (+4.974 vagas); e comércio (+40 vagas).