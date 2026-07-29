Abordagens realizadas nesta semana resultaram em encaminhamentos para tratamento da dependência química, acolhimentos institucionais, atendimentos de saúde e acesso a serviços públicos para pessoas em situação de vulnerabilidade social

publicado em 30/07/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Uma força-tarefa realizada nesta semana pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos resultou em encaminhamentos para tratamento da dependência química, acolhimentos em instituições da rede assistencial, atendimentos de saúde, emissão de documentos e orientações sobre serviços públicos oferecidos pelo Município. A iniciativa reforça o trabalho contínuo desenvolvido junto às pessoas em situação de vulnerabilidade social, ampliando o acesso aos serviços da rede de proteção.Os usuários que manifestaram interesse em iniciar o tratamento foram encaminhados ao CAPS AD e à Comunidade Terapêutica Novo Sinai, conforme avaliação e necessidade de cada caso. Já os acolhimentos foram realizados pela Comunidade Assistencial Irmão de Emaús, onde os usuários passam a contar com alimentação, banho, espaço para descanso, acompanhamento técnico e atividades voltadas ao fortalecimento de vínculos e à reinserção social.A força-tarefa também possibilitou encaminhamentos para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), emissão de documentos por meio do Poupatempo, orientações sobre programas municipais, entre eles o Votuporanga em Ação 2, além de apoio para o retorno à cidade de origem, quando necessário.As abordagens seguem as diretrizes do Serviço Especializado em Abordagem Social e são realizadas de forma humanizada, respeitando a dignidade, a autonomia e o direito de escolha de cada cidadão. Nos casos em que há recusa ao acolhimento ou aos encaminhamentos, a decisão é respeitada e o acompanhamento da equipe técnica continua sendo realizado.A ação contou com o apoio da Polícia Militar, por meio da Atividade Delegada, parceria que reforça a segurança das equipes durante as abordagens.Como parte do fortalecimento da rede de atendimento, representantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos participaram, nesta semana, de uma reunião de alinhamento com equipes da Secretaria Municipal da Saúde, do CAPS AD e da Comunidade Terapêutica Novo Sinai. O encontro teve como objetivo aperfeiçoar o fluxo de encaminhamentos e fortalecer a integração entre os serviços oferecidos à população em situação de vulnerabilidade.O secretário municipal de Direitos Humanos, Emerson Pereira, destacou a importância da atuação integrada da rede de atendimento. "Nosso objetivo é garantir que as pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso aos serviços disponíveis no município, respeitando suas decisões e oferecendo acolhimento, tratamento e acompanhamento sempre que houver essa possibilidade. O trabalho conjunto entre os órgãos e instituições fortalece a rede de proteção e amplia as oportunidades de reinserção social."