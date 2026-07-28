Eles levaram cartazes com várias frases demandando melhoras; alguns vereadores que usaram a tribuna falaram a favor das manifestações

publicado em 29/07/2026

Manifestantes compareceram com cartazes demandando a volta dos horários de 2020 e transporte aos domingos e feriados Foto: A Cidade

Da redaçãoVários munícipes estiveram presentes na 25ª Sessão Ordinária da Câmara de Votuporanga, na noite de anteontem, para protestar contra os atuais horários do transporte coletivo da cidade. Eles levaram cartazes com frases de efeito cobrando melhorias no sistema. Durante o período de falas, alguns vereadores também entraram no mérito da questão.As questões sobre o transporte coletivo na cidade vêm de fevereiro, quando após rumores de que a linha 3 – Colinas iria ser extinta, foi anunciado pela Prefeitura que o atendimento ao bairro seria incorporado à linha 6 – Pozzobon. Já a linha 3 passou a se chamar Parque Esplanada. A segunda alteração ocorreu em março, quando houve um adiantamento de 10 minutos da primeira viagem de todas as linhas do dia e um atraso pelo mesmo tempo nos horários de volta para casa. A grande mudança, porém, veio em maio, quando foi anunciado que todas as viagens teriam os horários alterados a partir do dia 18, por pedido da Itamarati.Na Câmara, a reportagem do jornal A Cidade entrevistou uma das manifestantes e ouviu as demandas do movimento. Rosimeire Alves da Silva, moradora do bairro Boa Vista II, afirmou que ela e suas colegas querem a volta dos horários que eram praticados em 2019 e 2020. “Todos os horários, a gente está reivindicando que volte o horário de 2020. Era o horário adequado e tem que voltar a funcionar no domingo. Porque os usuários do transporte trabalham na parte da saúde e no comércio de Votuporanga”, afirma.Ela também detalha outros problemas, como a falta de coberturas nos pontos de ônibus e a dificuldade de acessibilidade aos ônibus. “E também nós estamos com dificuldade pra transportar cadeirante, idosos e grávidas. Por quê? Não tem como, nem todos os ônibus tem aquela rampa de acesso funcionando. Quando tem, demora muito pra funcionar, e quando funciona, atrasa todos os ônibus”, conta.De acordo com ela, existem pessoas que estão deixando de trabalhar por causa das mudanças dos horários, ou sendo obrigadas a pegar carros de aplicativo ou mototáxis, gastando dinheiro a mais para irem trabalhar.Alguns vereadores presentes na sessão usaram seu tempo para falar sobre as demandas dos manifestantes. O Wartão (União) foi o primeiro, dizendo que “as mães e senhoras, que saem de madrugada de casa e não sabem que horas voltam. Você levanta cedo pra ir pro ponto e a circular não tem compromisso, a Itamarati não tem compromisso com as pessoas do bairro Pacaembu. Veja aí, essas senhoras que estão aqui, reivindicando melhorias para a circular, sendo que elas não estão andando de graça, elas estão pagando. Então é mais que justo a circular cumprir com seus horários. Sem contar que tem várias mães, várias pessoas que estão perdendo os empregos. Isso é uma falta de respeito com a população.”Débora Romani também destacou as dificuldades da população. “Trabalhadoras de Votuporanga pedem socorro! Levantam 4h30 para pegar o transporte público, e depois chegam na praça da matriz, ficam paradas uma hora para poder pegar o próximo transporte para chegarem aos seus trabalhos. Tem trabalhadoras que quando chegam no ponto, tem que parar e andar 4,5km até o Athenas, pois não tem transporte até lá. E pra sair elas têm que tentar sair mais cedo do trabalho pra tentar chegar um pouco mais cedo em casa. Essa mudança de horário piorou a vida de todas”, declarou.