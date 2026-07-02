Guilherme Sant’Ana, sócio-proprietário da Votuciclo, tomou posse na noite de ontem como novo presidente da Associação Comercial

publicado em 03/07/2026

Associação Comercial de Votuporanga realizou na noite de ontem a posse da sua nova diretoria Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm cerimônia com a presença de lideranças de diversas áreas, a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) realizou na noite de ontem, em seu auditório, a posse da diretoria que estará à frente da entidade no mandato 2026/2027. No encontro, ocorreu a transmissão oficial da presidência da empresária Natália De Haro para o empresário Guilherme Sant’Ana, sócio-proprietário da Votuciclo. O novo líder, em conversa exclusiva com o jornal A Cidade, destacou que um dos grandes desafios do setor é a falta de mão de obra qualificada.Guilherme falou sobre o que o futuro aguarda para ele na presidência da associação. Ele reconheceu e agradeceu o trabalho que foi realizado pelos dois últimos presidentes, Glauco Fernando e Natália De Haro. Ele afirma que ambos “realmente fizeram um trabalho incrível e já foi gerado realmente essa repercussão positiva da ação comercial nos últimos trabalhos, as últimas ações que vêm sendo feitas.”Com a ambição de continuar o apoio da entidade aos comerciantes da cidade, ele afirma que “a gente tem vários projetos de trazer assuntos como palestras ou cursos relevantes com a nossa atualidade, com nossas dores, com as nossas dificuldades do dia a dia do comerciante. Eu sou comerciante também e estou aqui no campo de batalha e sinto várias dificuldades. Então o papel da ação comercial é encontrar, clarear quais são essas dificuldades e trazer soluções.” Guilherme também destaca a possibilidade de parcerias com o Sistema S e, especificamente, com o Sebrae.Também foi dado destaque à reforma tributária realizada pelo governo federal como um dos maiores desafios de seu mandato. “Isso tudo gerará um impacto muito grande no comércio de uma forma financeira por conta do fluxo de caixa voltado ao pagamento do imposto. Então a gente pretende estar muito próximo para poder ajudar nesses desafios que virão”, afirma.Ele também coloca em pauta os desafios enfrentados pelo empresariado da cidade especificamente, deixando claro que a situação do município é muito influenciada pelo estado e pelo Brasil como um todo. “A dor principal que é a unanimidade entre os empresários do comércio, indústria, que eu tenho acompanhado bastante também com o trabalho que eu venho fazendo, é a contratação. Isso tem sido realmente um grande desafio para nós em relação à mão de obra, mão de obra qualificada, para que a gente possa realmente pensar na evolução do nosso negócio”, explica.Apesar disso, o novo presidente quer deixar claro que, por mais que a ACV posa ajudar, a questão também passa por um nível individual de cada empresário, dizendo que “isso depende muito de cada um também, da valorização do funcionário, de atendente da empresa, o treinamento de um funcionário novo, de um aprendiz, para que a gente possa formar esses novos profissionais. Então é tudo uma mentalidade para que a gente possa driblar um pouco essa escassez de mão de obra que o cenário nacional tem encontrado.”Por último, Guilherme agradece aos seus colegas de profissão e projeta um futuro muito bom. “A gente realmente agradece a todos por essa proximidade com a Associação Comercial. É uma entidade de 80 anos, uma das entidades mais antigas de Votuporanga e que tem muito para acrescentar para o comércio e contribuir para toda a nossa economia”, declara.Presidente: Guilherme Augusto Sant´Ana.1º Vice: Natalia Fonseca De Haro2º Vice: Celso Penha VasconcelosSecretário-geral: Valdeci MerlottiSecretário-adjunto: Abraim Beluci NetoTesoureiro-geral: Glauco Fernando Ventura da CostaTesoureiro-adjunto Carlos Humberto Tonanni MarãoDiretora-administrativa: Vanessa Mara dos SantosDiretor-administrativo: Adjunto Fillipe Daur Medeiro MartinsDiretor-comercial: Abraim Beluci NetoDiretor de relacionamento: Jaferton Martins VenancioDiretora de eventos: Natacha Cristine R. MirandaDiretor de marketing: Ariel Barbosa GonçalvesDiretora mulheres: Bianca dos Reis GarciaDiretor de negociações: Fabio Antonio Braga PereiraDiretor de TI: Marcos Gerolamo AurelianoTitulares: Edson Prates Gilson Mauro A. da Fonseca, Marcos Antonio Garcia. Suplentes: Clovis de Prosdocimi, Carlos Trujilho Bissi, João Cesar BatistaAbraim Beluci Neto Alicio Simioli, Antônio Alberto Casali Aparecido dos Santos, Rosa Bianca dos Reis Garcia, Carlos Humberto Tonanni Marão, Celso Penha Vasconcelos, Clovis de Prosdocimi, Delaerte Donisete da Silva, Edson Prates, Elza Mara Pignatari Pinzan, Fabio Antonio Braga Pereira, Glauco Fernando Ventura da Costa, Guilherme Augusto Sant´Ana, Iara Fernanda de Araújo Vicente, Isabela Fernandes Rodrigues, Jaline Kelen Vilela Albuquerque, João Batista Gomes, João Cesar Batista, Kleriton Ozorio Casado, Marcos Antônio Garcia, Marcos Gerolamo Aureliano Nasser Marão Filho, Natacha Cristine R. Miranda, Natalia Fonseca De Haro, Nei Armstrong Araldi, Ricardo da Rocha dos Santos, Robson Galiás, Valdeci Merlotti, Valdéres Bilhas VazarinPaulo Cezar Rapassi, João Herrera Martins, Sebastião De Haro, Ivo Henrique Matavelli Júnior, João Edson Rodrigues Agostinho, Massem Mihsene Salloume, Oscar Guarizo, Rolando Cesar C. C. Nogueira, Sebastião Ventura da Costa Filho, João Carlos Andreoli Ferreira, Paulo Roberto Albertoni, Rolando Cesar de Carvalho Nogueira, Nelson Gorayeb, Marcos Gerólamo Aureliano, Luis Augusto de Oliveira, Marcio Henrique Ramalho Matta, Celso Penha Vasconcelos, Valdeci Merlotti, Carlos Eduardo Ramalho Matta, Glauco Fernando Ventura da Costa, Natalia Fonseca De Haro.