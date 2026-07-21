A confirmação veio por meio de publicação no Diário Oficial do Município

publicado em 22/07/2026

Foto: Facebook Nani Azevedo

Da redaçãoO evento evangélico VotuGospel, realizado pela Prefeitura de Votuporanga para comemorar o dia municipal do Evangelho, acontecerá neste ano no dia 6 de agosto. A estrela principal do evento será o cantor Nani Azevedo.A confirmação veio por meio de publicação no Diário Oficial do Município, com a publicação da contratação do músico. Ainda não existe confirmação oficial por parte do Executivo Municipal sobre arte, horário ou programação em geral do evento.Nani Azevedo é um cantor gospel que começou a carreira nos anos 80. Seu primeiro álbum, Teus Caminhos, foi gravado em 2002. Ele é ganhador de três Troféus Talento, um em 2007 e dois em 2008. Em 2009, o cantor fez uma participação no álbum Sinais de Deus da cantora Raquel Mello, cantando a música Quero descer.Segundo a Prefeitura, “O VotuGospel é um evento consolidado que impulsiona o turismo religioso e fortalece a Economia Criativa, duas das principais vocações do município no setor de turismo de eventos.” No ano passado, o evento contou com a apresentação do grupo Vozes de Adoração, formado por artistas de renome da música gospel: Ana Nóbrega, Mari Borges, Diego Karter, Jordan Teixeira e Camilly Vitória.