Programação será realizada no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo", com apresentações e oficinas abertas ao público
Foto: Prefeitura de Votuporanga
Votuporanga recebe, nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24), uma programação gratuita da São Paulo Companhia de Dança (SPCD), promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Os espetáculos são abertos ao público, enquanto as oficinas são destinadas a bailarinos com nível intermediário em dança. Todas as atividades serão realizadas no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo".
Os espetáculos serão apresentados na quinta-feira (23) e na sexta-feira (24), sempre às 20h, com entrada gratuita.
No palco, a Companhia apresentará quatro obras de seu repertório: ATÔMICO, de Sérgio Galdino; play!ground, de Letícia Forattini; Pas de Deux de Dom Quixote, em versão da São Paulo Companhia de Dança; e Casa Flutuante, de Beatriz Hack. As obras transitam entre o balé clássico e a dança contemporânea.
Na sexta-feira (24), a programação começa pela manhã com duas oficinas gratuitas ministradas pela professora ensaiadora da São Paulo Companhia de Dança, Julie Endo. Às 10h será realizada a Oficina de Balé Clássico e, às 11h45, a oficina Repertório em Movimento, na qual os participantes aprenderão trechos de obras que serão apresentados no espetáculo da noite.
O Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo" está localizado na Avenida dos Bancários, nº 3.299, no Jardim Alvorada. Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (17) 3405-9670.