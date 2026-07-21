Programação será realizada no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo", com apresentações e oficinas abertas ao público

publicado em 22/07/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Votuporanga recebe, nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24), uma programação gratuita da São Paulo Companhia de Dança (SPCD), promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Os espetáculos são abertos ao público, enquanto as oficinas são destinadas a bailarinos com nível intermediário em dança. Todas as atividades serão realizadas no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo".Os espetáculos serão apresentados na quinta-feira (23) e na sexta-feira (24), sempre às 20h, com entrada gratuita.No palco, a Companhia apresentará quatro obras de seu repertório: ATÔMICO, de Sérgio Galdino; play!ground, de Letícia Forattini; Pas de Deux de Dom Quixote, em versão da São Paulo Companhia de Dança; e Casa Flutuante, de Beatriz Hack. As obras transitam entre o balé clássico e a dança contemporânea.Na sexta-feira (24), a programação começa pela manhã com duas oficinas gratuitas ministradas pela professora ensaiadora da São Paulo Companhia de Dança, Julie Endo. Às 10h será realizada a Oficina de Balé Clássico e, às 11h45, a oficina Repertório em Movimento, na qual os participantes aprenderão trechos de obras que serão apresentados no espetáculo da noite.O Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo" está localizado na Avenida dos Bancários, nº 3.299, no Jardim Alvorada. Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (17) 3405-9670.