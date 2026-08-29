Nesta segunda-feira (31/8), o prefeito Jorge Seba anunciou mudanças na composição da administração municipal, com alterações na presidência do Votuprev e na gestão da Secretaria Municipal de Trânsito

publicado em 31/08/2026

Foi anunciado em reunião no gabinete do prefeito Foto: Prefeitura de Votuporanga

No Votuprev, o atual presidente, Adauto Mariola, deixa o cargo para assumir a Secretaria Executiva do Cinorp (Consórcio Intermunicipal da Região Noroeste Paulista), onde passa a contribuir com sua experiência na gestão pública e na articulação regional.Para a presidência do Instituto, assume o servidor Marcelo Damasceno, que integra o quadro da Prefeitura de Votuporanga há oito anos. Ele passa a contribuir para a continuidade do trabalho desenvolvido pelo Votuprev.Na Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, o secretário Marcelo Zeitune deixa a gestão, a pedido, para dedicar-se a assuntos pessoais. À frente da pasta, passa a responder a servidora Alexandra Silva, que há 11 anos integra o quadro da Secretaria.A escolha de Marcelo Damasceno e Alexandra Silva também reforça a valorização de servidores experientes, que conhecem a estrutura e a dinâmica da administração municipal e contribuem para a continuidade das ações desenvolvidas nas respectivas áreas.“Cada mudança representa também a oportunidade de novos desafios e de continuidade de um trabalho que vem sendo construído. Agradeço ao Adauto e ao Marcelo Zeitune pela contribuição à nossa gestão e desejo sucesso nos novos caminhos. Ao Marcelo Damasceno e à Alexandra, desejo um excelente trabalho nesta nova etapa, com o compromisso de sempre servir Votuporanga”, afirmou o prefeito Jorge Seba.As mudanças passam a valer a partir desta terça-feira (1), mantendo a continuidade dos serviços e das políticas públicas desenvolvidas pelas duas áreas.