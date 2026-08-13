Para se candidatar, é necessário acessar o site do Campus Votuporanga e preencher o formulário eletrônico disponível em vtp.ifsp.edu.br

publicado em 14/08/2026

O Campus Votuporanga do IFSP funciona na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, número 3014 Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEstão disponíveis até o dia 20 de agosto as inscrições para 65 vagas em oficinas tecnológicas promovidas pelo IFSP Votuporanga. As atividades são destinadas a crianças e adolescentes e fazem parte de projetos de Extensão que contam com a participação de estudantes. Para se candidatar, é necessário acessar o site do Campus Votuporanga e preencher o formulário eletrônico disponível em vtp.ifsp.edu.br.Entre as opções está a Oficina de Desenvolvimento de Jogos com Scratch (InfoEducativa), direcionada a crianças de 10 e 11 anos e adolescentes com 12 anos. Ao todo, são oferecidas 20 vagas. O curso será realizado em oito encontros, programados entre agosto e outubro, com aulas às segundas-feiras, das 18h30 às 20h.Outra alternativa é a Oficina de Montagem e Programação do Robô Otto, destinada a adolescentes de 12 a 14 anos interessados em robótica. A formação conta com 15 vagas e terá dez encontros entre os meses de agosto e novembro. As atividades ocorrerão às quartas-feiras, no período das 18h às 20h.Para crianças de 11 anos e adolescentes de 12 e 13 anos, estão disponíveis ainda duas turmas da Oficina de Robótica Básica com Arduíno. As aulas serão realizadas entre agosto e novembro, das 18h30 às 20h30, em dias distintos. A primeira turma dispõe de 15 vagas e terá encontros às terças-feiras, enquanto a segunda também possui 15 vagas e será realizada às quartas-feiras. Cada turma terá dez encontros.O Campus Votuporanga do IFSP funciona na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, número 3014, no Bairro Pozzobon, região Norte do município. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 17 3426 6998 ou pelos e-mails cex.vtp@ifsp.edu.br e juliana.franciscani@ifsp.edu.br.