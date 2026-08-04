Reabertura será durante o lançamento do Fliv, no dia 8 de agosto, a partir das 18h

publicado em 05/08/2026

Reabertura será durante o lançamento do Fliv, no dia 8 de agosto, a partir das 18h Foto: Prefeitura de Votuporanga

A história de Votuporanga vem sendo preservada, contada e compartilhada há 32 anos por meio do Museu Municipal "Edward Coruripe Costa". Responsável por guardar parte da memória do município, o espaço será reaberto ao público após passar por uma ampla remodelação. A cerimônia será realizada neste sábado, dia 8 de agosto, a partir das 18h, durante as comemorações pelos 89 anos de Votuporanga, integrando a programação oficial do Festival Literário de Votuporanga (Fliv).A remodelação marca uma nova fase para o equipamento cultural, que passa a oferecer uma experiência mais moderna, acessível e interativa aos visitantes, valorizando o patrimônio histórico, cultural e afetivo de Votuporanga.Localizado no Parque da Cultura e instalado no piso 3 do Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali", o local recebeu uma nova concepção expográfica, pensada para aproximar o público da história da cidade por meio de recursos tecnológicos, espaços temáticos e uma narrativa que convida moradores e visitantes a conhecerem as origens, o desenvolvimento e a identidade do município.Mais do que um espaço de exposição, o Museu Municipal reafirma seu papel como guardião da memória coletiva de Votuporanga, preservando documentos, fotografias, objetos e relatos que ajudam a compreender a trajetória do município ao longo das últimas décadas. Com a remodelação, o ambiente passa a oferecer melhores condições para a conservação do acervo e para a realização de atividades educativas e culturais.A remodelação do Museu Municipal contou com o trabalho de uma equipe multidisciplinar formada pela museóloga Petúlia dos Santos Nogueira, bacharel em Museologia; por Camila da Costa Filletto, historiadora, conservadora e restauradora; Adriana Rebello da Silva Cassadante, museóloga e historiadora; Maria Victoria Zerpa Rodriguez, arte-educadora e assistente de montagem; e Tânia Regina Bonfim Larios, assistente administrativa e assistente de montagem. A atuação integrada da equipe contemplou as diferentes etapas da remodelação, desde a concepção museológica e expográfica até a organização do acervo e a montagem dos espaços expositivos.Visita guiadaNo sábado (8/8), logo após a entrega da remodelação e também no domingo (9/8), às 10h, haverá uma visita guiada pelo Museu Municipal.As visitas guiadas oferecem ao público a oportunidade de conhecer o acervo do museu com o acompanhamento de profissionais, que apresentam a história de Votuporanga, contextualizam as exposições e compartilham curiosidades sobre o patrimônio histórico e cultural do município.Para mais informações, interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo (17) 3405-9670.O Fliv 2026 conta com apoio institucional e parceria de diversas instituições públicas e privadas, que contribuem para a realização de uma programação ampla, gratuita e acessível à população.RealizaçãoPrefeitura de Votuporanga, Senac e Sesc.PromoçãoTV Tem (afiliada Rede Globo).Apoio CulturalGoverno do Estado de São Paulo, Apaa (Amigos da Arte), Câmara Municipal, IDG, Madrid Imóveis, Pontos Mis, Sebrae, Sesi, Unifev, O Boticário, Flash Net, Starb, Uniodonto, Ideale, Cantóia Figueiredo, Saev Ambiental, Top Mobile Interiores, Uniformes Votuporanga e Supermercado Porecatu.