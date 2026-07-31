Ação envolvendo a Atividade Delegada e o Tático Ostensivo Rodoviário identificou grupo suspeito de aplicar golpes contra idosos

publicado em 05/08/2026

Ao realizarem a abordagem na rodovia, os policiais localizaram diversas máquinas de cartão de crédito Foto: Divulgação

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brTrês homens foram presos em flagrante na tarde desta quarta-feira (5), durante uma operação realizada pela Polícia Militar com a participação da Atividade Delegada e do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), em Votuporanga. De acordo com a polícia, os suspeitos integravam uma quadrilha especializada em estelionato que utilizava documentos falsificados com timbres do INSS, do Detran e da Prefeitura de Votuporanga para enganar idosos e cometer fraudes financeiras.Segundo as investigações, os criminosos escolhiam, principalmente, idosos que utilizavam bancos digitais, já que esse perfil dificultava o cancelamento imediato das transferências realizadas. Para convencer as vítimas, o grupo se apresentava como agentes públicos e as induzia a efetuar transações bancárias ou utilizar cartões em maquininhas levadas pelos próprios suspeitos. Um dos integrantes foi detido em flagrante durante patrulhamento urbano, enquanto os outros dois acabaram abordados pelo TOR na rodovia Washington Luís, quando seguiam em uma caminhonete Montana, de cor vermelha, e, conforme a polícia, tentavam fugir em direção à Região Metropolitana de São Paulo.Ao realizarem a abordagem na rodovia, os policiais localizaram diversas máquinas de cartão de crédito, além de uma motocicleta que, conforme a ocorrência, era utilizada na prática dos crimes. Já na Central de Flagrantes, duas vítimas prestaram depoimento, sendo que uma delas informou ter sofrido prejuízo superior a R$ 3 mil em uma única transação. Os três suspeitos, oriundos da região do ABC Paulista, foram autuados pelos crimes de estelionato e associação criminosa e permaneceram custodiados, à disposição da Justiça, para a audiência de custódia.