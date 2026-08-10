Temperaturas durante o dia podem chegar a 36° e durante a noite a 25°

publicado em 11/08/2026

Temperaturas durante o dia podem chegar a 36° e durante a noite a 25° Foto: A Cidade

Da redaçãoA forte onda de calor que chegou à Votuporanga nos últimos dias vai continuar a causar altas temperaturas durante o inverno na cidade. Na última semana, as máximas diárias chegaram aos 35º durante o meio da tarde, com noites cada vez menos amenas.Essa onda de calor acontece devido ao fenômeno chamado El Niño, que este ano está sendo classificado como “Super” devido à força com que está atingindo o continente sul-americano. Com esse evento, a próxima semana na cidade deve ter temperaturas elevadas durante o dia e ter noites com mínima de 20°, temperatura considerada alta para a estação.O fenômeno deve ficar ainda mais forte na semana seguinte, que começa no dia 17. De acordo com previsões, os dias devem bater continuar 35° regularmente, mas as noites começarão a ser mais quentes, com as mínimas batendo 25° diariamente. É importante lembrar que as previsões podem ser atualizadas conforme o tempo.A duração normal de um El Niño é de 9 a 12 meses.O El Niño ocorre sempre que os ventos que sopram da costa da América do Sul para a Oceania e Ásia, na altura da linha do Equador, ficam mais fracos. Isso faz com que a água quente desses locais, que seria levada para longe do continente sul-americano, voltem. Isso aumenta a temperatura de superfície da água no Oceano Pacífico e muda a circulação atmosférica.Governos do mundo possuem boias equipadas com termômetros que medem a temperatura da água nos locais. A força do fenômeno é determinada pelo aumento da temperatura da água.O aquecimento das águas do Pacífico que caracterizam um El Niño varia em torno de 1,5°C. Para que o evento seja categorizado como extremo, as temperaturas sobem mais de 2ºC, o que tem mais de 80% de chance de acontecer esse ano, segundo meteorologistas.Com isso, o calor trazido pelo fenômeno ao noroeste paulista será maior que o normal, além de afetar todo o resto do Brasil. O aparecimento de tornados no Sul do Brasil é algo que está ocorrendo devido ao “Super” El Niño, e que pode ficar ainda pior nas próximas semanas. O Norte, Centro Oeste e Nordeste podem também viver secas graves.