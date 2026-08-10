A iniciativa foi viabilizada com recursos do ProAC

publicado em 11/08/2026

O Museu fica no último andar do Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali" Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma nova etapa na preservação da memória de Votuporanga teve início no último sábado, quando o Museu Municipal "Edward Coruripe Costa" foi reaberto após passar por uma remodelação completa. A cerimônia ocorreu no começo da noite, justamente na data em que o município celebrou 89 anos. Instalado no último andar do Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali", o museu passou a contar com uma proposta expográfica renovada, elaborada para facilitar o contato do público com a trajetória local. Recursos tecnológicos, ambientes temáticos e uma nova narrativa foram incorporados ao espaço com o objetivo de apresentar as origens, o processo de desenvolvimento e a identidade de Votuporanga a moradores e visitantes.Autoridades e convidados acompanharam a cerimônia que marcou a entrega da nova estrutura. Ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, e do vice-prefeito Luiz Torrinha, o prefeito Jorge Seba destacou sua relação pessoal com o patrono do museu, com quem teve contato durante a infância e a juventude. Durante seu pronunciamento, o prefeito parabenizou a Secretaria de Cultura e Turismo, especialmente a museóloga Petúlia dos Santos Nogueira e os demais integrantes da equipe responsável pelo projeto. A iniciativa foi viabilizada com recursos do ProAC (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo).Segundo a museóloga Petúlia dos Santos Nogueira, a intervenção realizada no espaço expositivo trouxe uma proposta museográfica atualizada, reunindo linguagem contemporânea, ferramentas de acessibilidade e uma abordagem renovada sobre a formação e o crescimento do município. "Esta é a terceira iniciativa aprovada junto ao ProAC em benefício do Museu Municipal, resultado de um trabalho contínuo que teve início com a organização técnica do acervo, avançou para a elaboração do Plano Museológico e culmina, hoje, nesta nova exposição permanente."Diretamente de Manaus, Edward Costa Junior, filho do patrono do Museu, participou da solenidade por meio de uma carta enviada para o evento. No documento, ele relatou a relação afetiva de seu pai com Votuporanga e ressaltou a importância da homenagem recebida na cidade. "A homenagem que a cidade de Votuporanga presta hoje ao meu pai, Edward Coruripe Costa, eternizando o seu nome no Museu Municipal, é, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes e significativos para a nossa família. Votuporanga nunca foi apenas um endereço na trajetória do meu pai; foi o lugar onde ele escolheu fincar suas raízes e dedicar os melhores anos de sua vida. Durante o período em que viveu na "Cidade das Brisas Suaves", ele não apenas construiu sua caminhada profissional como chefe de gabinete de vários prefeitos, mas também cultivou amizades verdadeiras e participou ativamente da comunidade. Ele sempre acreditou na força, na cultura e na grandeza do povo votuporanguense. Todo este sentimento ele expressou nos livros que escreveu”.