Sessão teve presença de várias autoridades locais e regionais, inclusive de dois deputados estaduais e um deputado português

publicado em 11/08/2026

Os quatro homenageados receberam suas placas de quem os indicou Foto: A Cidade

Da redaçãoA Sessão Solene da Câmara de Votuporanga para comemorar os 89 anos da cidade foi realizada na manhã do último sábado (8). Quatro pessoas foram homenageadas durante a sessão, que contou com presença de várias autoridades e de parte da comunidade.O evento começou atrasado devido à quantidade grande de autoridades que se fizeram presentes. Dentre elas estavam vereadores votuporanguenses, inclusive Daniel David, presidente da Câmara e responsável por comandar a sessão, o deputado estadual Carlão Pignatari, que compôs a mesa diretora junto do presidente da OAB de Votuporanga, Adelino Ferrari Filho. Outros deputados estaduais presentes foram Itamar Borges, que já foi prefeito de Santa Fé do Sul, e o Delegado Olim. O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, e sua esposa Rose também marcaram presença no local, assim como o vice-prefeito Luiz Torrinha e o pré-candidato a deputado estadual Danilo Campetti. Uma novidade internacional foi o deputado português David Santos, que representa a cidade do Porto.Primeiro foi exibido um vídeo homenageando os 89 anos da cidade, sendo que os procedimentos ocorreram em seguida. Os homenageados foram apresentados na tribuna, com um vídeo com elogios a eles sendo passado e, ao final, as placas de homenagem sendo entregues.O jornal A Cidade conversou com as quatro pessoas que receberiam as medalhas. Natural de Auriflama, Maria Aparecida Cantóia Figueiredo mora em Votuporanga há mais de 40 anos. É Formada em Pedagogia e atuou na rede municipal de ensino antes de dedicar-se integralmente à administração da empresa Cantoia Figueiredo. Maria foi indicada por Daniel David a receber o título de Cidadão Votuporanguense. Ela contou que “foi uma surpresa muito grande. Jamais na minha vida eu imaginei que eu receberia essa homenagem. Pra mim é uma honra, e eu estou muito feliz e sou muito grata por tudo e todos que me fizeram esse convite. E por Deus por ter me dado essa graça.”O Diretor do Grupo Muffato foi outro dos homenageados com o título de Cidadão Votuporanguense. Indicado em 2025 pelo então vereador Dr. Leandro, que atualmente é secretário da Administração, Ederson Muffato, que Ao lado da mãe e dos irmãos, transformou o grupo em uma das maiores redes supermercadistas do Brasil, contando com duas lojas na cidade, falou que “é um sentimento de alegria e de agradecimento pelo reconhecimento por ser homenageado no aniversário da cidade. Eu recebo com muito orgulho e satisfação.” Sobre as lojas na cidade, ele ressaltou os mais de 600 empregos e dos 27 mil no Brasil todo.O terceiro agraciado com o título de Cidadão Votuporanguense foi o baiano Marcondes Silva Júnior, que chegou à cidade em 1989. Ele atualmente está à frente da empresa "A Cabana”, mas também desenvolve importante trabalho comunitário, como na Casa Abrigo Irmãos de Emaús, tendo sido indicado ao título pelo então vereador Nílton Santiago. Para ele, o sentimento de receber essa homenagem é de “alegria. Muita alegria, muita honra. Gratidão por ter chegado como migrante e essa cidade maravilhosa, acolhedora nos acolheu, e a gente pode contribuir, pudemos nos esforçar, trabalhar para o progresso dessa cidade.Por último foi homenageado o delegado Ronaldo Augusto Comar Marão Sayeg com a Insígnia de Honra ao Mérito, maior honraria da Câmara. Ele é votuporanguense, Delegado de Polícia Civil desde 1998, atualmente ocupa a Diretoria do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). Também dirigiu o DENARC e exerceu funções estratégicas no combate ao crime organizado, sequestros e narcotráfico. Indicado ao prêmio por Daniel David, Ele afirmou que “é um orgulho muito grande. É uma honra, porque eu sou da cidade, meu coração é votuporanguense, eu nasci aqui, cresci aqui e hoje eu posso dizer que o profissional que eu sou, a pessoa que eu sou, tem muito a ver com o que Votuporanga fez pra mim. O que a cidade me ensinou, me mostrou, então é uma sensação de muita honra e muito orgulho”.