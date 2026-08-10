Bruna Oliveira luta contra o câncer há seis anos e agora fez uma rifa para tentar levantar dinheiro para novos medicamentos

publicado em 11/08/2026

LEGENDA: Bruna está lutando contra o câncer há seis anos e agora precisa de ajuda Foto: Arquivo Pessoal

Da redaçãoA votuporanguense Bruna Rossete Oliveira, de 43 anos, vem lutando contra o câncer há seis anos. Ela tem tido vitórias e revezes nessa luta contínua contra uma doença que tira tantas vidas no Brasil. Agora ela realiza uma rifa para tentar custear as várias despesas do tratamento.Em entrevista ao A Cidade, Bruna conta que os problemas financeiros pioraram em fevereiro, quando o INSS bloqueou seu benefício. Devido à doença e aos vários tratamentos, ela está impossibilitada de trabalhar. “O INSS bloqueou o meu benefício porque eles queriam fazer uma reabilitação profissional. Aí, nessa de reabilitação eles bloquearam. Na hora em que eu fui atrás eles fizeram a entrevista comigo e falaram que no meu caso não é reabilitação, tem que ser aposentadoria. Aí desbloqueou, só que uma parte desse dinheiro ficou bloqueada e eu tive que entrar na justiça. Aí foi virando bola de neve.”Ela explica que, quando ainda conseguia cozinhar, ela realizava um lanche solidário. Porém, o tratamento e a doença a deixaram incapaz até de prover algum sustento, e foi nisso que ela ganhou uma mesa de um amigo, que indicou a ela de fazer uma rifa para arrecadar algum dinheiro.Bruna explica que não tem nenhuma meta específica de quantidade a ser arrecadada, pois tudo que entrar irá ajudar. “Eu estava com a minha energia e a minha água para cortar, então o pouco de dinheiro que entrou eu paguei a água e a minha energia para não cortar. Estou com o meu aluguel atrasado, então assim, eu não fiz uma expectativa. Eu acredito que com a bola de neve que virou, hoje eu preciso acertar aqui as coisas da minha casa e comprar os meus remédios. Então o que vier para mim vai ser lucro, porque eu não tenho nada”, conta.Além de ter de lidar diretamente com a doença, ela relata que sofre com os desdobramentos dela. “Por conta da quimioterapia eu tenho neuropatia crônica, aí eu fiz cirurgia e tenho duas próteses, no fêmur e no quadril, tudo por causa da quimioterapia. E devido à mastectomia no braço eu tenho que fazer uma fisioterapia. A Unifev não está fazendo, o postinho ainda não me chamou e eu tenho que pagar, com cada sessão sendo R$ 80. Remédio, por exemplo, eu tomo muito vonal e bromoprida para vômitos, aí às vezes eu tenho que comprar. Dipirona eu tomo a cada seis horas. E os médicos vão receitando medicamentos. Por exemplo, a minha unha está com problema por causa da quimioterapia. Aí o remédio que eu tenho que comprar para tomar e ir na podóloga para aplicar, o SUS não fornece. Entende? Então são coisas que fugiram da minha realidade”, afirma.Para ajudar Bruna, seja comprando a rifa ou para doar diretamente a ela, basta entrar em contato via ligação ou WhatsApp no número (17) 98817-3084. O número também é seu PIX, para recebimento direto de doações.