Grupo paulistano levou sucessos do forró ao Parque da Cultura na noite de sábado, em programação que abriu oito dias de atrações do Festival Literário de Votuporanga

publicado em 11/08/2026

Milhares de pessoas acompanharam a apresentação do grupo de forró Falamansa na abertura do Fliv Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMilhares de pessoas estiveram no Parque da Cultura, em Votuporanga, na noite do último sábado, para acompanhar o show do grupo de forró Falamansa, atração que marcou a abertura da 16ª edição do Fliv (Festival Literário de Votuporanga). Quem participou do evento acompanhou uma apresentação bastante animada, com o grupo paulistano levando ao palco músicas conhecidas de seu repertório e sucessos que fazem parte da trajetória da banda.Entre as canções apresentadas durante o show estiveram “Xote dos Milagres”, “Rindo à Toa”, “Xote da Alegria” e “Oh! Chuva”, além de outras músicas do repertório do Falamansa. A apresentação reuniu o público diante do palco e agradou bastante quem esteve no Parque da Cultura para prestigiar a programação de abertura do festival.Formado em São Paulo-SP, em 1998, o Falamansa surgiu a partir da iniciativa do cantor, compositor e violonista Ricardo Ramos da Cruz, conhecido como Tato. Na época, ele estudava publicidade e propaganda na capital paulista e deu início ao projeto que posteriormente se transformaria no grupo de forró. Dois anos depois, em 2000, a banda lançou seu primeiro álbum, “Deixa entrar”, pela Abril Music. O trabalho marcou a projeção nacional do grupo e reuniu músicas que posteriormente se tornaram conhecidas entre o repertório da banda.Com duração de oito dias, o Fliv segue com uma programação voltada a diferentes públicos e termina no dia 16, sábado, com a apresentação do cantor Frejat. Ao longo do festival, o público pode acompanhar shows, palestras, eventos infantis e outras atrações destinadas a toda a família, além das novidades preparadas para esta edição.Neste ano, o festival tem como tema "Criadores de Futuro: Literatura abrindo janelas para novos mundos", proposta que convida o público a refletir sobre o poder transformador da leitura, da criatividade e da imaginação na construção de novos caminhos e perspectivas. A programação reúne atividades relacionadas à literatura e à cultura durante os oito dias de realização do evento em Votuporanga.