Grupo paulistano levou sucessos do forró ao Parque da Cultura na noite de sábado, em programação que abriu oito dias de atrações do Festival Literário de Votuporanga
Milhares de pessoas acompanharam a apresentação do grupo de forró Falamansa na abertura do Fliv Foto: Prefeitura de Votuporanga
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Milhares de pessoas estiveram no Parque da Cultura, em Votuporanga, na noite do último sábado, para acompanhar o show do grupo de forró Falamansa, atração que marcou a abertura da 16ª edição do Fliv (Festival Literário de Votuporanga). Quem participou do evento acompanhou uma apresentação bastante animada, com o grupo paulistano levando ao palco músicas conhecidas de seu repertório e sucessos que fazem parte da trajetória da banda.
Entre as canções apresentadas durante o show estiveram “Xote dos Milagres”, “Rindo à Toa”, “Xote da Alegria” e “Oh! Chuva”, além de outras músicas do repertório do Falamansa. A apresentação reuniu o público diante do palco e agradou bastante quem esteve no Parque da Cultura para prestigiar a programação de abertura do festival.
Formado em São Paulo-SP, em 1998, o Falamansa surgiu a partir da iniciativa do cantor, compositor e violonista Ricardo Ramos da Cruz, conhecido como Tato. Na época, ele estudava publicidade e propaganda na capital paulista e deu início ao projeto que posteriormente se transformaria no grupo de forró. Dois anos depois, em 2000, a banda lançou seu primeiro álbum, “Deixa entrar”, pela Abril Music. O trabalho marcou a projeção nacional do grupo e reuniu músicas que posteriormente se tornaram conhecidas entre o repertório da banda.
Com duração de oito dias, o Fliv segue com uma programação voltada a diferentes públicos e termina no dia 16, sábado, com a apresentação do cantor Frejat. Ao longo do festival, o público pode acompanhar shows, palestras, eventos infantis e outras atrações destinadas a toda a família, além das novidades preparadas para esta edição.
Neste ano, o festival tem como tema "Criadores de Futuro: Literatura abrindo janelas para novos mundos", proposta que convida o público a refletir sobre o poder transformador da leitura, da criatividade e da imaginação na construção de novos caminhos e perspectivas. A programação reúne atividades relacionadas à literatura e à cultura durante os oito dias de realização do evento em Votuporanga.