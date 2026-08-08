Animais vítimas de abandono e maus-tratos receberam atendimento veterinário e ganharam novas famílias em Votuporanga

publicado em 10/08/2026

Animais vítimas de abandono e maus-tratos receberam atendimento veterinário e ganharam novas famílias em Votuporanga Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal de Votuporanga promoveu a adoção responsável de 155 animais entre janeiro e julho deste ano. Após receberem cuidados veterinários e acompanhamento, cães e gatos deixaram o Abrigo Municipal Recanto dos Focinhos para iniciar uma nova história ao lado de famílias responsáveis.As adoções foram realizadas por meio das feiras promovidas aos domingos no Abrigo Municipal Recanto dos Focinhos e na Concha Acústica, além do atendimento realizado pela Secretaria aos munícipes que procuram o setor interessados em adotar um animal.Todos os animais encaminhados para adoção passaram por cuidados e acompanhamento veterinário. Eles receberam vacinação, vermifugação e tiveram a castração garantida pela Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, proporcionando melhores condições de saúde e contribuindo também para o controle populacional de cães e gatos.A maioria dos animais adotados é formada por cães e gatos vítimas de abandono ou maus-tratos. Depois de receberem os cuidados necessários, eles puderam deixar o abrigo e ganhar uma nova oportunidade em um ambiente familiar.Para o secretário municipal de Bem-Estar Animal, Chandelly, o trabalho desenvolvido pela Secretaria vai além do acolhimento dos animais.“O trabalho de proteção animal vai além do resgate. Nosso objetivo é oferecer os cuidados necessários e preparar esses animais para que possam encontrar uma família responsável e ter uma nova oportunidade. O Abrigo Municipal deve ser um espaço de acolhimento e passagem, até que cada animal encontre um lar adequado e possa seguir sua história com segurança e carinho”, afirmou.Segundo o secretário, a superlotação dos abrigos é um desafio enfrentado por municípios de todo o país e reforça a importância da conscientização sobre a guarda responsável.“A quantidade de animais que precisam de acolhimento é um desafio constante para os municípios. Por isso, além do trabalho de resgate, atendimento e adoção, é fundamental ampliar a conscientização da população sobre a responsabilidade de cuidar de um animal durante toda a sua vida e evitar situações de abandono”, destacou Chandelly.A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal orienta que a decisão de adotar deve ser acompanhada de responsabilidade e planejamento. Alimentação, cuidados veterinários, espaço adequado e atenção diária fazem parte da rotina de quem decide receber um animal em casa.O Abrigo Municipal Recanto dos Focinhos está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, para visitação, informações e interesse em adoção.Endereço: Estrada Municipal VTG-342, fundo do 6º Distrito Industrial. O telefone para informações e adoções é o (17) 99655-7592.A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal convida a população a conhecer os animais disponíveis para adoção e contribuir para que cães e gatos que passaram por situações de abandono possam encontrar um novo lar.