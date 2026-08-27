Segundo um dos integrantes ouvidos pela reportagem, Ronaldo Candeu, a possibilidade de Votuporanga receber a estrutura é considerada grande

publicado em 28/08/2026

Foto Oficial de Jair Bolsonaro como Presidente

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga deve contar em breve com uma “Casa Bolsonaro”, denominação utilizada para o comitê político do deputado federal Delegado Paulo Bilynskyj (PL), que é candidato à reeleição. A informação foi apurada pela reportagem do jornal A Cidade junto a membros do grupo “Direita Votuporanga”, que acompanham as articulações para a possível instalação do espaço no município.Segundo um dos integrantes ouvidos pela reportagem, Ronaldo Candeu, a possibilidade de Votuporanga receber a estrutura é considerada grande. De acordo com as informações obtidas, já existe inclusive um local que poderá sediar a “Casa Bolsonaro” na cidade.O espaço que está sendo considerado para receber o comitê já conta com elementos associados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como diversos adesivos com sua imagem e referências políticas, além de um totem destinado à realização de fotografias, entre outros itens que poderão integrar a estrutura.A proposta segue o modelo adotado em outras cidades, onde as chamadas “Casas Bolsonaro” funcionam como espaços de apoio e articulação política ligados a grupos que defendem o ex-presidente e seus aliados. Em Votuporanga, a eventual instalação deverá estar relacionada à atuação política do deputado Delegado Paulo Bilynskyj, que busca a reeleição para a Câmara dos Deputados.Recentemente, membros do “Direita Votuporanga” estiveram em inaugurações de “Casas Bolsonaro” realizadas em São José do Rio Preto e em Campinas. A participação nos eventos ocorreu durante as movimentações que vêm sendo realizadas por grupos de direita em diferentes municípios.Até o momento, a instalação em Votuporanga é tratada como uma possibilidade, embora integrantes do grupo ouvido pela reportagem indiquem que as chances de concretização são grandes. A definição oficial sobre o endereço, a data de inauguração e o funcionamento do espaço ainda deverá ser divulgada pelos responsáveis pela iniciativa.