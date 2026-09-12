Em entrevista, o presidente da associação também falou sobre futuras campanhas de incentivo ao comércio e sobre uma possível ação em relação à rua Pernambuco

publicado em 15/09/2026

Guilherme Sant'Ana foi entrevistádo na rádio Cidade Foto: A Cidade

Da redaçãoA Associação Comercial de Votuporanga comemora, neste ano, seus 80 anos de fundação. Uma das mais antigas e mais influentes associações da cidade marcará a data com um jantar de gala no dia 26 de setembro.Em entrevista à rádio Cidade 94,7 FM na tarde desta segunda-feira (14), o presidente recém eleito da ACV, Guilherme Sant’Ana, comentou sobre a importância da associação para Votuporanga, e dos planos para a comemoração da data especial. Ele também falou sobre as futuras campanhas de incentivo ao comércio e sobre uma possível ação em relação à rua Pernambuco.O jantar de gala, que está marcado para o dia 26 de setembro, às 20h, no Centro de Eventos da Ilha do Pescador, contará com atrações especiais. Dentre elas estão as bandas Bears the War e o cantor Rato, que se apresentarão durante a noite. “Será um jantar com comida boa, bebida, open bar, open food e esse ambiente de networking de empresários, de pessoas, amigos que compartilhem o mesmo momento ali. É um momento para a gente colocar todo mundo junto, inclusive ex-presidentes que passaram por lá, para que a gente possa resgatar essa história”, afirmou Guilherme.Ele também explicou que, apesar de ser um evento da ACV, ele é aberto para que qualquer pessoa possa comprar ingressos e comparecer. Para isso, é preciso entrar em contato com a associação pelo telefone 3426 – 4044. “A gente sempre faz algo voltado para Votuporanga. Todas as ações que a gente faz é para realmente beneficiar o comércio de Votuporanga. É claro que alguns associados têm o direito de ter o cupom numa campanha, e isso aqui da mesma forma, né? Quem não é associado pode estar presente com a gente sim, sem problema nenhum. Ali as portas da Associação Comercial estão abertas para todo comerciante que queira prestigiar”, explicou.Outros assuntos levantados na entrevista foram a futura campanha do Dia das Crianças e a possibilidade de fechamento do trânsito da rua Pernambuco antes do Natal, nos moldes da rua Amazonas. Sobre a campanha, Sant’Ana comentou que a associação já está trabalhando no marketing e que, além de fazer um evento na Concha Acústica, existe a possibilidade de expandir para que outras regiões da cidade também possam aproveitar. A premiação da campanha também foi revelada: será uma bicicleta.Já sobre o segundo assunto, o presidente falou que “esse é um desejo de alguns comerciantes, que se estenda para a rua Pernambuco. Como eu disse, não é mais a mesma rua Pernambuco de antigamente. Hoje a rua Pernambuco tomou uma proporção interessante. Nós temos uma questão de fluxo de trânsito ali no centro que é preciso avaliar com muita parte técnica mesmo. Mas meu ponto de vista é de que é muito viável esse fechamento da rua Pernambuco para que dê espaço para o público circular ali também.”