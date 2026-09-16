A Dra. Amanda Mariai esteve ontem na rádio Cidade e falou sobre a semana do cliente e as vantagens e condições especiais de pagamento

publicado em 16/09/2026

Dra. Amanda Mariai, da Oral Sin, falou sobre a semana do cliente Foto: A Cidade

Da redaçãoA entrevistada desta terça-feira (15) na rádio Cidade 94,7 FM foi a dentista Amanda Mariai, da Dental Sin em Votuporanga. Ela comenta sobre a as técnicas de implantes dentários, como elas facilitaram e transformaram o ato em algo muito mais seguro e indolor e sobre as diversas vantagens e condições especiais para a semana do cliente.A dentista começa explicando que é muito comum os pacientes atuais terem medo deste tipo de procedimento devido a como eram feitos antigamente. “Mas hoje a gente tem diversos meios, tratamento humanizado, de receber esse paciente, de ouvir esse paciente, de deixa-lo mais tranquilo na hora de realizar o procedimento. Isso é algo que a gente prioriza muito, a segurança desse paciente”, afirmou.Como é uma questão muito individual a todos, ela explica que sempre busca conversas individuais para poder entender as necessidades específicas dos clientes. Segundo ela, é preciso entender a dor e a necessidade do paciente para poder realizar o melhor atendimento possível.Amanda explicou que, por terça-feira ter sido o dia do cliente, até o dia 18 a Oral Sin estaria com condições especiais e possibilidades de brindes. As pessoas que forem até a clínica para realizar a avaliação já poderão participar de uma atividade para conseguir até 25% de desconto no tratamento.Além disso, ela também afirmou ter conseguido uma entrada facilitada para facilitar a contratação do tratamento. “A gente conseguiu melhorar ainda mais esses descontos. A entrada, que muitas vezes era uma objeção do cliente, a gente conseguiu melhorar que é para gente fechar mesmo e ele conseguir realizar o sonho e sair de lá com o tratamento realizado”, comentou a dentista.Também tem condições especiais para pagamento no boleto da Oral Sin. Os parcelamentos chegam a 30 vezes com a entrada mais facilitada e também existe o parcelamento no cartão de crédito.A Oral Sin Implantes é uma rede de clínicas odontológicas especializada em implantes dentários, que tem como propósito transformar vidas através dos melhores tratamentos, levando à toda população um atendimento eficiente e de qualidade. Ela surgiu no ano de 2004 com o objetivo de oferecer à população da cidade de Arapongas, no Paraná (PR), e em 2022 atingiu a marca de estar presente em todos os estados brasileiros.