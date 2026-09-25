Mensagens de WhatsApp oferecem empréstimos falsos em nome de um suposto “Banco da Prefeitura”
Foto: Divulgação
A Prefeitura de Votuporanga alerta os servidores municipais sobre mensagens falsas de WhatsApp que oferecem empréstimos consignados em nome de um suposto “Banco da Prefeitura”.
A Prefeitura esclarece que não existe “Banco da Prefeitura” e orienta os servidores a não fornecer dados pessoais ou bancários, enviar documentos ou acessar links relacionados a essas ofertas.
Quem receber esse tipo de mensagem deve ignorar a abordagem e confirmar qualquer informação diretamente pelos canais oficiais da Prefeitura.
A Administração Municipal reforça o alerta para que os servidores não sejam vítimas de fraude.