A arrecadação foi de 500 litros de leite para a Santa Casa de Votuporanga.
A arrecadação foi de 500 litros de leite para a Santa Casa de Votuporanga.
A comemoração pelo Dia do Bancário, celebrado no dia 28 de agosto, ganhou um significado ainda mais especial em Votuporanga. Em um clima de confraternização e solidariedade, o Sindicato dos Bancários de Votuporanga e região realizou seu tradicional almoço festivo no Assary Clube de Campo neste final de semana e transformou a união da categoria em um ato concreto de amor ao próximo: a arrecadação e doação de 500 litros de leite para a Santa Casa de Votuporanga.
A iniciativa, que já se consolida há mais de uma década, mobilizou os participantes do evento. O presidente do Sindicato, Valmir Benedito Polidoro, destacou o carinho e o propósito por trás da ação regional. "É uma tradição que mantemos há mais de 10 anos. A comemoração do Dia do Bancário acontece em todas as regiões e, em Votuporanga, cada participante contribui doando um litro de leite. Escolhemos a Santa Casa porque é uma instituição que atende a todos indistintamente quando mais precisam. É uma enorme satisfação poder colaborar com o Hospital e com a nossa comunidade", afirmou.
Durante o evento, a Instituição foi representada pelo ex-provedor Luiz Torrinha, que expressou a gratidão da instituição por essa parceria contínua. "O leite é um alimento básico e essencial na rotina hospitalar, utilizado diariamente na nutrição dos nossos pacientes. Receber um gesto como esse, vindo de uma categoria tão importante para a nossa cidade, nos enche de gratidão e fortalece a nossa missão de cuidar de vidas", ressaltou Torrinha.
O impacto da doação na rotina da Santa Casa também foi destacado pelo responsável pelo setor de Captação de Recursos do hospital, Rosemir Lopes, o Milão. "Ações como a do Sindicato dos Bancários fazem toda a diferença na sustentabilidade do nosso Hospital. Quinhentos litros de leite representam um alívio direto na nossa gestão de suprimentos e mostram a força da empatia comunitária. Agradecemos ao presidente Valmir e toda sua diretoria e a cada bancário que contribuiu para alimentar com carinho quem está em tratamento conosco", completou.
Com gestos como esse, a comemoração do Dia do Bancário vai além da celebração profissional, renovando o compromisso social e a esperança de centenas de pacientes atendidos diariamente pela Santa Casa de Votuporanga.