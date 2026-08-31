A arrecadação foi de 500 litros de leite para a Santa Casa de Votuporanga.

publicado em 01/09/2026

A arrecadação foi de 500 litros de leite para a Santa Casa de Votuporanga.

A comemoração pelo Dia do Bancário, celebrado no dia 28 de agosto, ganhou um significado ainda mais especial em Votuporanga. Em um clima de confraternização e solidariedade, o Sindicato dos Bancários de Votuporanga e região realizou seu tradicional almoço festivo no Assary Clube de Campo neste final de semana e transformou a união da categoria em um ato concreto de amor ao próximo: a arrecadação e doação de 500 litros de leite para a Santa Casa de Votuporanga.A iniciativa, que já se consolida há mais de uma década, mobilizou os participantes do evento. O presidente do Sindicato, Valmir Benedito Polidoro, destacou o carinho e o propósito por trás da ação regional. "É uma tradição que mantemos há mais de 10 anos. A comemoração do Dia do Bancário acontece em todas as regiões e, em Votuporanga, cada participante contribui doando um litro de leite. Escolhemos a Santa Casa porque é uma instituição que atende a todos indistintamente quando mais precisam. É uma enorme satisfação poder colaborar com o Hospital e com a nossa comunidade", afirmou.Durante o evento, a Instituição foi representada pelo ex-provedor Luiz Torrinha, que expressou a gratidão da instituição por essa parceria contínua. "O leite é um alimento básico e essencial na rotina hospitalar, utilizado diariamente na nutrição dos nossos pacientes. Receber um gesto como esse, vindo de uma categoria tão importante para a nossa cidade, nos enche de gratidão e fortalece a nossa missão de cuidar de vidas", ressaltou Torrinha.O impacto da doação na rotina da Santa Casa também foi destacado pelo responsável pelo setor de Captação de Recursos do hospital, Rosemir Lopes, o Milão. "Ações como a do Sindicato dos Bancários fazem toda a diferença na sustentabilidade do nosso Hospital. Quinhentos litros de leite representam um alívio direto na nossa gestão de suprimentos e mostram a força da empatia comunitária. Agradecemos ao presidente Valmir e toda sua diretoria e a cada bancário que contribuiu para alimentar com carinho quem está em tratamento conosco", completou.Com gestos como esse, a comemoração do Dia do Bancário vai além da celebração profissional, renovando o compromisso social e a esperança de centenas de pacientes atendidos diariamente pela Santa Casa de Votuporanga.