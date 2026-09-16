As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu

publicado em 16/09/2026

As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu. Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade tem 99 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 11 vagas de trabalho: auxiliar administrativo; assistente de vendas; vendedor externo; representante de vendas; ajudante de motorista; auxiliar de produção; auxiliar de cozinha; serralheiro; eletricista; operador de máquina (mini escavadeira); embalador (estofados).Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.A ACV tem 26 oportunidades disponíveis: atendente funerário; auxiliar de marcenaria; auxiliar de limpeza; agente de viagens; consultora de vendas; costureira; CRC (consultor de relacionamento com o cliente); entregador; estoque; financeiro; florista (confecção de coroa de flores); gerente de farmácia; pintor; marceneiro; montador de estruturas; recepção; vendedor(a) (material de construção); vendedor(a) comercial; jovem aprendiz; auxiliar de saúde bucal; auxiliar administrativo; garçom; social media; operador comercial; comercial (odonto); gerente comercial.Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 62 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.